العراق.. دعوات برلمانية لإلغاء الحظر الجزئي

يضر بالفقراء

طالب عضو مجلس النواب العراقي عبد الحسين عبطان، بإلغاء الحظر الجزئي، مشيراً إلى تطبيقه في أماكن دون غيرها، في البلاد.



وغرد البرلماني العراقي عبر حسابه بموقع تويتر صباح اليوم قائلا أنه "مع انخفاض معدلات الإصابة وعودة الحياة تدريجيا إلى السابق، بفضل إلتزام المواطنين بأخذ جرعات اللقاح، أدعو المسؤولين إلى إلغاء الحظر الجزئي بعدما أخذ يطبق في مناطق دون غيرها".



واعتبر عبطان أن الحظر الجزئي "يضر بمصالح الفقراء وأصحاب الدخل المحدود واليومي"، على حد تعبيره.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان يوم الأحد 30 مايو استمرار العمل بالحظر الجزئي والذي يبدأ من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً.



وكانت خلية الأزمة حول فيروس كورونا قد رفعت توصية برفع الحظر الجزئي عن البلاد أي أن تتم خلال عشرة أيام متابعة أعداد الإصابات والوفيات ومن بعدها يتم رفع الحظر الجزئي على مرحلتين.





المرحلة الأولى فرض الحظر من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً، كما هو متبع في اغلب الدول، فيما ستطبق المرحلة الثانية، وفق التوصية، بعد استقرار الاصابات عند معدل ألف او ألفين، ويمكن خلالها رفع الحظر الجزئي بشكل تام.



وكانت الحكومة العراقية قد قررت في 13 مايو ايقاف حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، طيلة ايام العيد وما بعده، واستئناف حظر التجوال الجزئي من الساعة 9 مساء الى الساعة 5 صباحاً، طيلة ايام الاسبوع.



وتضمن القرار السماح بفتح المولات والمطاعم والكافتريات والمقاهي بدءاً من يوم الاثنين 17 مايو من الساعة 5 صباحاً الى الساعة 8:30 مساء، مع الاستمرار بغلق قاعات المناسبات ودور السينما والمسابح.



كما تضمنت القرارات منع استعمال الاراكيل في المطاعم والكافتريات كافة، والاماكن الترفيهية الاخرى، وغلق المكان المخالف غلقاً تاماً لمدة 90 يوماً، إضافة إلى ذلك تضمنت القرارات التقيد بتطبيق الاجراءات الوقائية من لبس الكمام والتباعد البدني داخل وسائل النقل الجماعي كافة، ومحاسبة المخالفين وفرض الغرامات بحقهم، فضلاً عن منع التنقل للسفرات الجماعية بين المحافظات.