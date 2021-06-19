بعد تحذير الصحة العالمية.. ما هو متحور دلتا بفيروس كورونا الأعراض؟

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تم اكتشاف نوع دلتا شديد العدوى في تفشي فيروس كورونا في سيدني، إنه نفس المتغير الذي تم اكتشافه في أحدث فاشية في ملبورن ، ومع ذلك ، فإن مصادر العدوى مختلفة، إليك ما تحتاج لمعرفته حول متغير دلتا.



ما هو متغير دلتا؟



متغير دلتا هو نوع شديد العدوى لـ COVID-19.

تهتم السلطات الصحية به بشكل خاص لأنه يبدو أنه:

أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى

أكثر مقاومة للضوابط الصحية والوقاية مثل العزل

التسبب في أعراض أكثر تنوعًا وشدة بين المرضى

سهولة الانتشار بين الأطفال

يُعرف متغير دلتا أيضًا باسم B.1.617.2 وكان يُعرف سابقًا باسم البديل الهندي .

من أين أتى متغير دلتا؟



تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في أكتوبر من العام الماضي.

وهي حاليًا السلالة السائدة في المملكة المتحدة ، وفقًا لأرقام الصحة العامة في إنجلترا.

قدرت سلطات المملكة المتحدة أن متغير دلتا هو أكثر عدوى بنسبة 40 في المائة من متغير ألفا الذي أرسل بريطانيا إلى الإغلاق في بداية العام.

كيف ترتبط بتفشي سيدني؟

أكد مدير الصحة في نيو ساوث ويلز كيري شانت يوم الخميس أن سائق سيدني الذي أثبتت إصابته بفيروس COVID-19 كان لديه متغير دلتا.

وقال الدكتور شانت إن الاختبارات أظهرت أن متغير السائق يتطابق "تمامًا" مع تسلسل من الولايات المتحدة.

السائق رجل في الستينيات من عمره يقود سيارة ليموزين كجزء من عمله ويشارك في نقل أطقم الرحلات الدولية.



هل هو نفس النوع الموجود في ملبورن؟



في حين أن تفشي COVID-19 الأخير في فيكتوريا شمل أيضًا متغير دلتا ، فقد ارتبط هذا الفاشية بمصدر مختلف للعدوى.

أكد رئيس الصحة الفيكتوري بريت ساتون في أوائل يونيو أنه تم التعرف على متغير دلتا في حالة الإصابة بفيروس كورونا.

أظهر التسلسل الجينومي وجود صلة بين مسافر عائد دخل فيكتوريا من سريلانكا في مايو وعائلة في مجموعة ويست ملبورن.



ما هي أعراض متغير دلتا؟



يجب أن يخضع أي شخص لديه أعراض COVID-19 لاختبار COVID-19 ، حتى لو كانت الأعراض خفيفة.

يلزم إجراء مزيد من الاختبارات لتحديد نوع المتغير الذي حصل عليه الشخص بمجرد أن تكون نتيجة اختباره إيجابية لـ COVID-19.

تظهر الأعراض عادة بعد خمسة إلى ستة أيام من إصابة الشخص بـ COVID-19 ، ومع ذلك قد تظهر الأعراض بين يومين و 14 يومًا بعد التعرض.

تشمل أعراض مرض كوفيد -19 ما يلي:

حمة

يسعل

إلتهاب الحلق

ضيق في التنفس

سيلان الأنف

فقدان التذوق

فقدان حاسة الشم

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

إعياء

أنف مسدود

ألم عضلي

الم المفاصل

صداع الراس

إسهال

الغثيان و / أو القيء

فقدان الشهية



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