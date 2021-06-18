عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سريعة الانتشار.. استشاري جراحة يكشف عن تفاصيل ومخاطر سلالة "دلتا" لـ كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور أحمد المشت، استشاري الجراحة بالمستشفي الملكي بلندن، إن “دلتا” هي سلالة جديدة متحورة من كورونا  مؤكدا أنه  يمثل طفرة كبيرة في التحور للفيروس مما يغير طبيعة انتشاره وأعراضه أحيانا.

 وأضاف المشت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر” ، أن ألفا هي السلالة البريطانية  مشيرا إلى أنها كانت السبب في الموجة الثالثة لكورونا.

وتابع  استشاري الجراحة بالمستشفي الملكي، أن سلالة  “دلتا” هي سريعة الانتشار بنسبة 65% عن سلاله ألفا ، مؤكدا ان تلك السلالة تصيب صغار السن.

وأشار المشت إلى أن الحصول على اللقاح بجرعتيه ، تحمي من الإصابة بنسبة 90%  وتحمي من الإصابات الخطيرة والمضاعفات.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن السلالة المتحورة لفيروس كورونا المكتشفة في الهند، المعروفة باسم متحور "دلتا" الذي يعتقد أنه أكثر فتكا، سيترك الأشخاص غير المحصنين أكثر عرضة للخطر مما كانوا عليه قبل شهر.

وأضاف بايدن في كلمة حول تطورات أوضاع كورونا العلماء أكدوا أن سلالة كورونا الهندية، تهدد الجميع وخصوصا الشباب، وقد تجعل الوضع الوبائي أكثر خطورة.

وأوضح بايدن أنه لا بد من الحذر رغم الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، مؤكدا أنه في 4 يوليو المقبل ستحتفل الولايات المتحدة بعيد الاستقلال وبالتحرر من فيروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية حذرت من أن السلالة الهندية من فيروس كورونا "دلتا"، أصبحت مهيمنة في جميع أنحاء العالم.

وقالت سمية سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إن متحور كورونا الهندي بات سائدا في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب السهولة الكبيرة في انتقاله بين الأشخاص، وفقا لوكالة "رويترز".

الولايات المتحدة فيروس كورونا الصحة العالمية الرئيس الأمريكي سلالة كورونا

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم.. الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما خطيرا لقادة إثيوبيا.. وتحذير صادم من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الهندية

مفتى الجمهورية: الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية حرام شرعا.. فيديو

أول تعليق من ابن نهال عنبر بعد خضوعها لعملية جراحية

مشهد صدم الجميع.. العثور على رضيعة تطفو حية في نهر بالهند

رامى وحيد: الفنانة عبلة كامل كلمتني في موضوع الزواج أكتر من أمي..فيديو

سريعة الانتشار.. استشاري جراحة يكشف عن تفاصيل ومخاطر سلالة "دلتا" لـ كورونا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

القيادة المركزية الأمريكية : سلوك إثيوبيا نحو قضية سد النهضة يقلقنا

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

أنت أي كلام.. سمية الخشاب تعلق على أزمة تميم يونس بـ اغتصاب طليقته

لـ أصحاب محلات التموين.. 10 أفعال تعرضك للحبس وغرامة مليون جنيه

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

أول تعليق من تميم يونس بعد اتهام طليقته له بـ الاغتصاب الزوجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

فيديو

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ