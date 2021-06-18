سريعة الانتشار.. استشاري جراحة يكشف عن تفاصيل ومخاطر سلالة "دلتا" لـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد المشت، استشاري الجراحة بالمستشفي الملكي بلندن، إن “دلتا” هي سلالة جديدة متحورة من كورونا مؤكدا أنه يمثل طفرة كبيرة في التحور للفيروس مما يغير طبيعة انتشاره وأعراضه أحيانا.

وأضاف المشت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر” ، أن ألفا هي السلالة البريطانية مشيرا إلى أنها كانت السبب في الموجة الثالثة لكورونا.

وتابع استشاري الجراحة بالمستشفي الملكي، أن سلالة “دلتا” هي سريعة الانتشار بنسبة 65% عن سلاله ألفا ، مؤكدا ان تلك السلالة تصيب صغار السن.

وأشار المشت إلى أن الحصول على اللقاح بجرعتيه ، تحمي من الإصابة بنسبة 90% وتحمي من الإصابات الخطيرة والمضاعفات.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن السلالة المتحورة لفيروس كورونا المكتشفة في الهند، المعروفة باسم متحور "دلتا" الذي يعتقد أنه أكثر فتكا، سيترك الأشخاص غير المحصنين أكثر عرضة للخطر مما كانوا عليه قبل شهر.

وأضاف بايدن في كلمة حول تطورات أوضاع كورونا العلماء أكدوا أن سلالة كورونا الهندية، تهدد الجميع وخصوصا الشباب، وقد تجعل الوضع الوبائي أكثر خطورة.

وأوضح بايدن أنه لا بد من الحذر رغم الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، مؤكدا أنه في 4 يوليو المقبل ستحتفل الولايات المتحدة بعيد الاستقلال وبالتحرر من فيروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية حذرت من أن السلالة الهندية من فيروس كورونا "دلتا"، أصبحت مهيمنة في جميع أنحاء العالم.

وقالت سمية سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إن متحور كورونا الهندي بات سائدا في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب السهولة الكبيرة في انتقاله بين الأشخاص، وفقا لوكالة "رويترز".