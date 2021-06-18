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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لا يوجد حالات اشتباه كورونا.. علوم عين شمس: تطبيق إجراءات احترازية مشددة بامتحانات آخر العام

طلاب
طلاب

قال الدكتور  محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم جامعة عين شمس  أن الكلية تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب من تعقيم مستمر للجان بالإضافة إلي تقسيم  الامتحانات على فترتين تحقيقا للتباعد الاجتماعى ويقسم الأسبوع بين الطلاب ، حيث يتم عقد امتحانات طلاب الفرقة الثالثة والاولى أيام السبت والاثنين والاربعاء ،  امتحانات الفرقة الرابعة والثانية أيام الأحد والثلاثاء والخميس .

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وأضاف عميد كلية العلوم  أن متوسط  عدد الطلاب بالفترة الواحدة ١٠٠٠-١ ١٠٠طالب للفترة الواحدة لتحقيق اقصى تباعد بين الطلاب و تستعين الكلية بقاعات المبنيين معا هذا العام لضمان عدم التزاحم .

وأكد الدكتور محمد انه لم يتم اكتشاف حالات كورونا حتى الآن مع تشديد الإجراءات الاحترازية  أثناء فترة الامتحانات .

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نائب مدير مستشفيات عين شمس : تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا

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نائب مدير مستشفيات عين شمس: تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا...عميد كلية الزراعة: لم نكشف إصابات في امتحانات الترم الثاني

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للطلاب والخريجين.. دورة أون لاين لتأهيل الراغبين للعمل في المدارس الدولية

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عميد زراعة عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني

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مجلة تابعة لليونسكو تشيد بتطبيق التعليم الهجين في جامعة عين شمس

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عرض ختامي لطلاب عين شمس في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية..غدا

 

وأشار سطوحي  إلى أن أي طالب يشعر بأعراض مرضية خاصة بكورونا عليه عدم الحضور إلى الكلية مع وجود ما يثبت ذلك من إحدي مستشفيات جامعة عين شمس لحفظ حقه، مطالب بضرورة اتباع الخطوات التي يتم تعريفها للطالب بمستشفي الجامعة لقبول العذر الطبي للطالب.

 

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