لا يوجد حالات اشتباه كورونا.. علوم عين شمس: تطبيق إجراءات احترازية مشددة بامتحانات آخر العام

قال الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم جامعة عين شمس أن الكلية تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب من تعقيم مستمر للجان بالإضافة إلي تقسيم الامتحانات على فترتين تحقيقا للتباعد الاجتماعى ويقسم الأسبوع بين الطلاب ، حيث يتم عقد امتحانات طلاب الفرقة الثالثة والاولى أيام السبت والاثنين والاربعاء ، امتحانات الفرقة الرابعة والثانية أيام الأحد والثلاثاء والخميس .

وأضاف عميد كلية العلوم أن متوسط عدد الطلاب بالفترة الواحدة ١٠٠٠-١ ١٠٠طالب للفترة الواحدة لتحقيق اقصى تباعد بين الطلاب و تستعين الكلية بقاعات المبنيين معا هذا العام لضمان عدم التزاحم .

وأكد الدكتور محمد انه لم يتم اكتشاف حالات كورونا حتى الآن مع تشديد الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات .

وأشار سطوحي إلى أن أي طالب يشعر بأعراض مرضية خاصة بكورونا عليه عدم الحضور إلى الكلية مع وجود ما يثبت ذلك من إحدي مستشفيات جامعة عين شمس لحفظ حقه، مطالب بضرورة اتباع الخطوات التي يتم تعريفها للطالب بمستشفي الجامعة لقبول العذر الطبي للطالب.