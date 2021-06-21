حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6/21 /2021.. اكتشف ما يخبئه كل برج

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برج ميلادك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج عبير فواد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك



برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس في مربع برجك يثيران أعصابك.. حاول أن تتجنب الجدال وانظر إلى الجانب الإيجابي في الأشخاص.

مهنيا وماليا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال ويطالبك ذلك بمحاولة عمل توازن في حالتك المادية ويجب أن تراجع جيدا خطواتك.





برج الثور:



من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية، ولا تغامر.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنّب الدخول في مناقشات حادة مع شريك حياتك.

برج الجوزاء:



من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك اليوم بعدم إعلان أخبارك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

صحيا ومهنيا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك واعتمد على موهبتك التنظيمية لتنظيم جهودك ووقتك.

برج السرطان:



من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يعدك بالسعادة وبأوقات حلوة تجمعك بمن تحبهم.. لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة وقد يدفعك ذلك للانطلاق في كل اتجاه.



برج الاسد:



من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا وعائليا: القمر معاكس وقد يسبب لك خلافا وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. قم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

مهنيا واجتماعيا: أورانوس والقمر معاكسان وعليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، ولا تتسرع في ردودك.



برج العذراء:



من 23/8 إلى 22/9

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.

مهنيا وعائليا: قد تشعر اليوم بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة وتمضي في طريقك بدون عوائق



برج الميزان



من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

مهنيا وماليا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتجنب المغامرة والتبذير.



برج العقرب:





من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

مهنيا: اليوم تتمتع بالثقة في النفس وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.

برج القوس:



من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وصحيا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وقد تخفت اليوم طاقتك وعليك أن تأخذ قسطا من الراحة ومن المهم أن تعمل خلف الستار.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بعدم الحديث عن أخبارك وعن حياتك الخاصة.

برج الجدي



من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: رغم التشوش.. المريخ في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب بود، وتخطط جيدا لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمال وقد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في الوصول لأهدافك.

برج الدلو:



من 21/1 إلى 19/2

مهنيا: أورانوس والقمر معاكسان مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا.. كن مستعدا اليوم للاجتهاد فلا شيء يدرك بدون تعب.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، فينوس والشمس بمنزلك السادس يمدانك بالطاقة وبالإصرار على القيام بواجباتك تجاه الآخر.



برج الحوت:

من 20/2 إلى 20/3

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

عاطفيا: فينوس والشمس بمنزل الحب يعدانك بالفرح وقد تشعر بإعجاب الجنس الآخر والسعادة في الأجواء.

