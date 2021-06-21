عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم رفض طالبان.. البنتاجون يعلن موافقة تركيا على "صفقة" تأمين مطار كابول

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، عن موافقة تركيا على الطلب الأمريكي من أنقرة بتأمين مطار كابول في أفغانستان، وذلك بعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

 

وقال البنتاجون: "تركيا وافقت على أداء دور قيادي في مسألة تأمين مطار كابول، ولا نزال نعمل على التفاصيل".

السفارة الأمريكية في كابول تغلق أبوابها بعد مقتل موظف وإصابة 100 آخرين

تفاصيل العرض التركي لواشنطن للموافقة على صفقة صواريخ إس-400 الروسية

وأكد البنتاجون على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول سبتمبر، مشدداً على أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتغير في هذا الشأن.

 

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عرض على نظيره الأمريكي، جو بايدن، الموافقة على صفقة أنظمة الصواريخ الروسية “إس-400” مقابل تأمين تركيا لمطار كابول في أفغانستان.

 

وبحسب الصحيفة، فإن تركيا تريد تنازلا من الولايات المتحدة للاحتفاظ بنظام دفاع جوي روسي وتشغيله مقابل تأمينها لمطار كابول عقب انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

 

وقال أردوغان، إنه أبلغ بايدن خلال لقائهما في بروكسل، بأن تركيا لم تغير وجهة نظرها بشأن منظومات الصواريخ "إس-400" التي اشترتها من روسيا.

 

على جانب آخر، طالبت حركة طالبان تركيا، بسحب قواتها من أفغانستان، بموجب اتفاق أبرم العام الماضي.

 

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن المتحدث باسم الحركة، سهيل شاهين، قوله: "ينبغي لتركيا سحب قواتها من أفغانستان بموجب اتفاق العام الماضي بشأن سحب القوات الأمريكية“.

 

وأضاف شاهين: "تركيا كانت جزءا من قوات حلف شمال الأطلسي في الأعوام العشرين الماضية ولذلك فإنه ينبغي لها الانسحاب من أفغانستان على أساس الاتفاق الذي وقعناه مع الولايات المتحدة يوم 29 فبراير 2020".

 

وجاء مطلب حركة طالبان، تعليقًا على عرض قدمته تركيا بحراسة وتشغيل مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية، وقوات حلف شمال الأطلسي الأخرى من أفغانستان.

البنتاجون تركيا مطار كابول أفغانستان بايدن

ترشيحاتنا

سير عكس الاتجاه.. رئيس السكة الحديد يكشف مفاجأة عن حادث قطار حلوان

يورو 2020 | الدنمارك تتقدم على روسيا.. وبلجيكا تتعادل مع فنلندا

يورو 2020.. ممر شرفي لـ بانديف في آخر مبارياته مع مقدونيا الشمالية

قبلة من ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضى تشعل إنستجرام .. فيديو

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مدير الوكالة الذرية ملف إيران النووي

أحمد موسى: كلمة مصر هتمشي في الملف الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

فرجاني ساسي يمنع انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ