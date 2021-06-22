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بين الناس

مياه البحيره

مياه البحيرة تستقبل معدات حديثة لمواجهة الطوارئ

صدى البلد

استقبل المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، عدد من المعدات والسيارات الحديثة التي دخلت الخدمة للمساهمة في حل اكبر الازمات الطارئة 
 

وتفقد محمد سعيد نشأت عدد 5 سيارات كسح وشفط فاكيوم جدد من احدث طراز فورد،  لتضاف إلى أسطول المعدات بالشركة 



 

وأضاف محمد سعيد نشأت  ، أن الشركة  تستعد جيدا لأي أزمات مفاجأه  وأوضح أنه يتم متابعة أعمال الصيانة والتطهير الدائمة لخطوط الصرف لمواجهة الأمطار المتوقعة لفصل الشتاء القادم 
 

وأمر المهندس محمد سعيد نشأت قطاع الورش المركزية بالشركة بإعادة تأهيل وإصلاح وصيانة سيارات الكسح القديمة ونقل المياه بالشركة والاهتمام بصيانة المعدات داخل ورش الصيانة بالشريحة التي يقودها مهندسين متخصصين على أعلى مستوى

 

استعدادات مياه البحيرة للشتاء القادم 
 

وأوضح أنه جارى مراجعة أسطول الشركة من سيارات الشفط الحديثة  وكذلك صيانة السيارات القديمة ورفع درجة استعدادها وذلك لتكون جاهزة للاستعانة بها فى أى وقت،

وكشف أن المعدات الجديدة التى دخلت الخدمة، تتميز بأنها على أعلى مستوى من التطور، مؤكدا أن سيارات السيول تعد محطة صرف صحى متنقلة، وتستطيع سيارات السيول أن تشفط أى كميات من مياه السيول المحملة بالرمال والأتربة الثقيلة فى ثوان معدودة وعلى أعماق متفاوتة .
 

  يذكر أن  المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة تابع ، أعمال  تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه غرب النوبارية بطاقة إنتاجية ٥١ ألف متر مكعب/يوم،  لتخدم بعض مناطق (أبو المطامير و وادى النطرون)، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال، أن الدولة تولى أهمية خاصة لتطوير الريف، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تشمل التنسيق بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، بهدف تغير واقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع فى كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية. 

وأوضح أنه جارى العمل بـ6 مراكز فى المرحلة الثانية ( دمنهور - كفر الدوار - حوش عيسى - ابو المطامير - أبو حمص - وادى النطرون ) ضمن حياة كريمة، بإجمالى مستهدف (207) قرية وذلك بهدف رفع وتحسين خدمات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى فضلاً عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية
 

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مياة الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة محمد سعيد نشأت المهندس محمد سعيد نشأت

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