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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية، على فعالية جميع اللقاحات ضد متحورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بما في ذلك متحور دلتا.

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الصحة العالمية: الدول الأكثر غنى حصلت على 85٪ من جرعات كورونا

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الصحة العالمية: سلالة "دلتا كورونا" تنتشر في عشرات الدول

ومن ناحية أخرى، حذر مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا من أن عدالة توزيع اللقاح على دول العالم تعاني من العوار، موضحا أنه تم توزيع جرعات اللقاح في العالم بطريقة غير عادلة، ومن ثم تم توزيع 85٪ من الجرعات في أغنى الدول، بينما تلقت إفريقيا 2٪ فقط من اللقاحات.

وحذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، من أن برنامج مشاركة لقاح كوفاكس الذي تديره بالتعاون مع منظمة جافي، لا يمتلك ما يكفي من جرعات لقاح كورونا لمواصلة برامج التطعيم في أكثر من نصف الدول التي تعتمد عليه.

وتأتي هذه الأخبار؛ بعد أيام من تعهد مجموعة السبع، التي تمثل أغنى دول العالم، بتقديم ما يقرب من مليار جرعة للبرنامج.

واضاف مسئول الصحة العالمية، قائلا “أود أن أقول إن 80 بلدًا، على الأقل أكثر من نصفها، لن يكون لديها كميات كافية من اللقاحات لتكون قادرة على الحفاظ على برامجها في الوقت الحالي”

 

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية لقاح كورونا تحورات فيروس كورونا كوفيد19

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