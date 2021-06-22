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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الترشيح فائق الكفاءة للأصباغ والمعادن

فوز فريق بحثي بتمويل بـ 199 ألف جنيه بجامعة بني سويف

الفريق البحث بجامعة
الفريق البحث بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف : عقوبة صفع الطالبة على وجهها تصل لفصل الأستاذ الجامعي

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن فوز فريق علمي مشترك من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم وبالتعاون مع معهد بحوث البترول بتمويل مشروع بحثي بعنوان الترشيح فائق الكفاءة للأصباغ والمعادن الثقيلة من مياه الصرف الصناعي باستخدام نظام مبتكر من أغشية السربنتين / بولي أميد، بقيمة 199 ألف من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF.

وأوضح الدكتور منصور أن فكرة المشروع تدور حول تخليق أغشية نانومترين فائقة الكفاءة في امتزاز العناصر الثقيلة والأصباغ، وسيتم إنتاج هذه الأغشية اعتماد على مواد طبيعية وهي خامة السربنتين المتوفر بكثرة في مصر بالصحراء الشرقية، هذا بالإضافة إلى نفايات الألياف الاصطناعية الناتجة من صناعتي النسيج والسجاد.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن المشروع يتماشى مع مسار خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030 من حيث توفير موارد جديدة غير تقليدية للمياه لمواجهة تحديات الأمن المائي في مصر، حيث تعتمد الفكرة الرئيسية للمشروع على استخدام مواد رخيصة الثمن ومتوافرة بكميات كبيرة في مصر مثل السربنتين وعوادم الألياف النسيجية في تخليق أغشية فائقة الترشيح.

ويتكون الفريق البحثي من الدكتور أحمد محمد زايد الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا والباحث الرئيسي للمشروع، والدكتور محمود سيد مصطفى عبد الواحد الأستاذ المساعد بذات القسم، والباحث مصطفى عبد العظيم مسعود المدرس المساعد بالقسم، والباحث بهاء صالح شعبان المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا المنسوجات بكلية التكنولوجيا والتعليم، وبمشاركة الدكتور محمود فتحي مبارك معهد بحوث البترول، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال معمل المعادن التطبيقية وبحوث المياه التابع لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة بني سويف.

بني سويف جامعه تكنولوجيا جامعة بنى سويف العلوم والتكنولوجيا مياه الصرف البترول التنمية المستدامة

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