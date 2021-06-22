البروفة الثالثة.. آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان التاريخ |فيديووصور

أدى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة اليوم الامتحان التجريبي لمادة التاريخ، في البروفة الثالثة والأخيرة التي تجريها وزارة التريبة والتعليم على نظام البابل شيت والتابلت.

ورصد موقع "صدي البلد" أراء الطلاب من عدة مدارس مختلفة للتعرف على تقييمهم لمستوى الامتحان ولهذه التجربة.



في البداية أكد "محمد محسن" ان امتحان التاريخ كان سهلا جدا والوقت كان كافي .

ولفت "سعيد علي" إلى ان الامتحان كان في المستوى المتوسط ولكن فيه بعض الاسئلة الصعبة.

واكد "صالح محمد" ان الامتحان في مستوي الطالب المتوسط و يتمني ان يكون هذا الامتحان نفس مستوي الامتحان الاساسي.

ونوه "كمال محمود" إلى ان الامتحان كان في منتهي السهولة و لكن به بعض الاسئلة الصعبة.

و اختتمت "ريم علاء" ان الامتحان كان في مستوي الطالب المتوسط و لكن به بعض الصعوبات، و الوقت كان كافي جدا.

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