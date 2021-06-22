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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختيار الدكتور أحمد دلّال رئيساً للجامعة الأمريكية بالقاهرة

الدكتور أحمد دلّال
الدكتور أحمد دلّال

أعلنت الجامعة الأمريكية في القاهرة اليوم، اختيار الدكتور أحمد دلّال الرئيس الثالث عشر للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يعد دلّال قائداً أكاديمياً بارعاً وباحثاً متميزاً يتمتع بخبرة في مجال التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي.

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واوضحت الجامعة أنه يشغل دلّال حالياً منصب عميد جامعة جورج تاون في قطر وشغل سابقاً منصب الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية في بيروت من عام 2009 إلى 2015. 

 

وجدير بالذكر أن دلّال عالماً أمريكياً بارزاً قام بالتدريس في الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة ستانفورد وجامعة ييل وكلية سميث وجامعة جورج تاون حيث شغل منصب رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية. 

 

الجامعة الأمريكية التعليم العالي بيروت

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