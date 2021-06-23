تعرف علي سعر ومواصفات مرسيديس بنز GLB AMG كلاس 2021 .. صور

تتميز السيارة مرسيدس بنز AMG GLB كلاس موديل 2021 الجديدة ، والتي تأتى ضمن فئة السيارات الدفع الرباعي المدمجة فاخرة , بعدد من الاختيارات والتصميمات الجديدة الخارجية و الداخلية ، التى تتسم بالاتساع ، كما تنفرد بالديناميكيات عالية الدقة وقيادة قوية .

وتتمتع السيارة مرسيدس بنزAMG GLB كلاس موديل 2021 الجديدة ، بمساحة تحميل كبيرة ومقاعد تتسع لسبعة ركاب، علاوة علي ذلك تمتلك جودة ركوب قوية تجعلها تسير على الطرق الوعرة مع الشعور بالانسيابية من خلال المنعطفات.

السيارة مرسيدس بنزAMG GLB

و خلال السطور التالية نرصد مواصفات السيارة مرسيدس بنز GLB AMG كلاس 2021 الجديدة .

و تتمتع سيارة مرسيدس بنز GLB بخيارين للمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وكلاهما تيربو الأول خاص بطراز GLB 250 بقوة قدرها 224 حصان، والثاني خاص بطراز AMG 35 بقوة 306 .

وتعمل السيارة بالدفع الرباعي مع ناقل الحركة ثماني سرعات أوتوماتيكي مزدوج القابض، ولديها القدرة علي التسارع من صفر إلى 100 كم خلال 5.2 ثانية وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 250 كم / س لطراز AMG GLB 35 ، و تستهلك السيارة بنزين لكل 100 كم 7.6 لتر وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لتر.

و تأتي السيارة مرسيدس بنز GLB بتصميم خارجي رياضي رائع وانيق ، حيث يتوافر بها شبك أمامي مع فتحة تهوية واحدة، بالإضافة الي وجود المقاعد الرياضية تمنحك شعوراً مثالياً بالراحة أثناء القيادة.

و جاء الجزء السفلي من السيارة علي هيئة شكلاً مسطحا, مع نظام التوجيه المباشر الذي يعمل على تعزيز تجربة قيادة مميزة من نوعها.

و من الداخل ، تأتي سيارة مرسيدس بنز GLB AMG كلاس بمقصورة مجهزة بالتكنولوجيا عالية الأداء والكفاءة ، حيث تتميز السيارة بوحدة التحكم المزودة بشاشة عريضة بدون أي توصيلات، مع الإضاءة المحيطة المذهلة.

علاوة علي ذلك عناصر التصميم المتفردة لسيارة الأداء الرياضي ، وجاءت طرازات السيارة مكون من خمسة وسبعة مقاعد ،حيث تكون المقاعد الأمامية مريحة وداعمة ، مع تواجد قدر كبير من مساحة الرأس والأرجل للركاب الأطول.

و تتمتع السيارة من الخلف بمقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا بشكل قياسي، مع تنجيد من الجلد الصناعي، ويتوافر بالسيارة الزجاج الأمامي الكبير والنوافذ الطويلة في GLB، يعمل علي الرؤية رائعة لمقدمة السيارة وجوانبها .

و تتميز السيارة بشاشة عرض الوسائط عالية الدقة على ربطك بالسيارة على نطاق واسع (10.25 بوصة), بالإضافة الي انها تتميز باللمس وتستجيب بسرعة لأوامرك ، علاوة علي ذلك يمكنك صنع شاشة واسعة في مقصورة القيادة عن طريق المزج بين شاشة عرض الوسائط وأدوات العرض الكبيرة.

تتمتع سيارة مرسيدس بنز GLB AMG كلاس بكل وسائل السلامة والأمان ، تمتلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، مع مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية ، بالإضافة الي تحذير الاصطدام الأمامي، مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

علاوة علي ذلك توافر مساعد Adaptive Highbeam Assist ، مع مساعد Active Parking Assist ، و باقة Parking Package مع كاميرا بزاوية 360 درجة، علاوة علي ذلك مراقبة نعاس السائق.

وتأتي أسعار سيارة مرسيدس بنز GLB AMG كلاس في الأسواق المصرية :

- الفئة الأولى A35 AMG 4Matic بسعر 1.120.000 جنيه مصري.

- الفئة الثانية E53 AMG 4Matic Coupe بسعر 2.485.000 جنيه مصري.

- الفئة الثالثة GLC 43 4Matic Coupeبسعر 2.135.000 جنيه مصري.