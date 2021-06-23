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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحرّ مستمر.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

أرشيفية
أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 36 22
الإسكندرية 30 20
وادي النطرون 33 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 34 22
دمنهور 33 21
بلطيم 29 20
مطروح 28 21
السلوم 34 20
سيوة 37 21
بورسعيد 31 23
دمياط 30 21
الزقازيق 34 22
المنصورة 34 21
الإسماعيلية 34 20
السويس 33 21
العريش 32 20
رفح 31 20
رأس سدر 34 24
نخل 34 16
نويبع 37 26
طابا 33 20
كاترين 32 17
الطور 34 24
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 37 26
الفيوم 36 22
بني سويف 37 21
المنيا 37 23
أسيوط 39 24
سوهاج 40 24
قنا 40 25
الأقصر 41 25
أسوان 42 26
إدفو 43 26
أبو سمبل 42 25
الوادي الجديد 42 26
شلاتين 35 26
أبو رماد 35 27
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 45 30
المدينة 46 33
الرياض 46 28
المنامة 37 30
أبو ظبي 45 31
الدوحة 40 31
الكويت 47 32
دمشق 35 19
بيروت 27 25
عمان 31 19
القدس 28 18
غزة 29 21
بغداد 45 28
مسقط 34 30
صنعاء 30 16
الخرطوم 39 30
طرابلس 37 28
تونس 31 23
الجزائر 25 19
الرباط 24 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 26 15
إسطنبول 30 20
إسلام أباد 40 25
نيودلهي 39 29
جاكرتا 31 24
بكين 32 22
كوالالمبور 34 24
طوكيو 26 20
أثينا 33 23
روما 34 20
باريس 20 13
مدريد 25 14
برلين 24 15
لندن 19 12
مونتريال 23 14
موسكو 34 22
نيويورك 24 15
واشنطن 27 19
نواكشوط 33 25
أديس أبابا 21 12

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