عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

تمر الأيام والسنين وتتواري الازمنة.. أعوام تولد واخري تموت.. أجيال ترحل واخري تأتي.. أجيال وراء أجيال تتسلم رأية الفكر والابداع ويظل صعيد مصر قلب مصر النابض بالحيوية والحياة زاخرأ بابنائه من المفكرين والمبدعين والمثقفين في كافة المجالات محليأ وعربيأ ودوليأ.

فالثقافات المتنوعة والموروث الثقافي لاهالينا الطيبين بصعيد مصر لم ولن ينضب أبداً مهما مرت السنين وسيظل الصعيد ملهمأ للكتاب والشعراء والادباء وغير من المعنيين بالشأن الثقافي المصري كمادة ثرية للاعمال الدراميةوالسينمائيةوالمسرحيةوكافة فنون الشعر والأدب وغيرها من الفنون.

فصعيد مصر ثري جداً ومتنوع ثقافي واجتماعي حافل بالعديد من النماذج المضيئة من فرسان الكلمة في شتئ ألوان الثقافة سواء من رحلوا عن دنيانا أو من هم علي قيد الحياة مما اثروا الحياة الثقافية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية في مصر بأعمال رائعة مازالت تعيش بيننا ومعنا ما حيينا تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل.

لدينا في صعيد مصر بمحافظاته المختلفة الممتدة من الجيزة لأسوان مرورأ بالفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر والوادي الجديد والبحر الاحمر وحلايب وشلاتين وابورماد واسوان عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة التي تميزنا عن باقي الاقاليم والتي تتضح جليأ في مظاهر حياتنا اليوميةوالمناسبات الاجتماعية والدينية.

صعيد مصر حدوتة مصرية وفصص لادباء ومفكرين ومبدعين وفنانين وشعراء وفنون متنوعة تتوارثها الأجيال من الاجداد والاباء... فميراث الصعيد الثقافي متنوع بالابداعات من لغة وامثال وحكم وادب شعبي وموسيقي وغناء وحرف تقليدية والفنون بشتئ الوانها وانواعها

وعلي سبيل المثال لا الحصر.. في الصعيد الجواني اسوان حيث الطيبة والطبيعة الخلابة ولد عملاق الفكر والفلسفة صاحب العبقريات عباس محمود العقاد في عام 1889م حيث عمل بالصحافة والعديد من الوظائف الحكومية..كان شاعرا ومؤرخا وناقدا اوديبا.. ويعدمن أشهر قادة الفكر والابداع رغم حصوله على شهادة الابتدائية فقط.. أطلع على العديد من الثقافات واجاد الانجليزية. كان صاحب ذكاء حاد ونال جائزة الدولة التقديرية عام 1959م.. له العديد من الدواوين مثل يقظة الصباح... وهج الظهيرة.. اشجان الليل.. سارة.. عابر سبيل.. وترجمت بعض كتبه إلي اللغات الاخري كالفارسية والالمانية والروسية.. رحل عن عالمنا في 12مارس 1963م تاركا لنا ارثا ادبيا قيما ويعد احد اهم اعلام الادب المعاصر.

وأنجبت لنا اسوان وتحديدا النوبة (بلاد الدهب) المطرب والملحن الفنان الراحل أحمد منيب.. وايضا الفنان الشامل صاحب التاريخ العريق محمد منير الذي قدم لنا كافة الوان الغناء.. متعه الله بموفور الصحة والعافية.

وقدم لنا صعيد مصر العديد من النماذج النسائية التي أثرت في كافة مجالات حياتنا.. فسيدات الصعيد تاج فوق الرؤوس فمن يجهل قدرهن يراجع كتب التاريخ والأدب والفن والسياسة وغيرها ويقرا صفحاتها جيدا فلدينا في صعيد مصر سيدات عظيمات كافحن من أجل رفعة وطننا الحبيب والعزيز على قلوبنا جميعا فالقائمة زاخرة على مر العصور وعلي سبيل المثال لا الحصر (هدي شعراوي.. جيهان السادات.. كريمة مختار.. سناء جميل... ثريا حلمي.. نبيلة مكرم عبيد.. مريم فخر الدين) ويكفي أهل المنيا فخرا وأنا منهم ان السيدة مارية القبطية آخر زوجات الرسول محمد صل الله عليه وسلم (بعد إن اسلمت) من قرية الشيخ عبادة بمركز ملوي بالمنيا.

خلاصة القول.. سيظل تراث الصعيد اقناع وابداع وامتاع يحتاج منا لمجلدات وليست مقالات... سيظل الصعيد يفرز لنا عمالقة ونوابغ ومبدعين في كافة المجالات.. فصعيد مصر ماضي تليد وعريق وتاريخ وحضارة ينقل لنا تراث الاجداد وحاضر ينبض بالحياة والحيوية ومستقبل ملئ بالأمل والتفاؤل لاثراء الحياة بشتئ الوانها وفنونها... مهما كتبت سيجف مداد قلمي ولن ولم افئ الصعيد وعمالقته من رجال وسيدات الفن والأدب والسياسة حقهم... والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان.