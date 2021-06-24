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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده في القدس

رئيس هندوراس يصل
رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده في القدس

وصل رئيس هندوراس، خوان اورلاندو هرنانديز، إلى إسرائيل للمشاركة بافتتاح سفارة بلاده في القدس، وستكون السفارة الرابعة في مدينة القدس، بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا وكوسوفو.

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده في القدس هندوراس ستفتتح سفارتها لدى إسرائيل في القدس نهاية الشهر الحالي.

وسيقوم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، صباح اليوم باستقبال هرنانديز، وبعدها سيصل الضيف إلى ديوان رئيس الحكومة حيث سيجتمع هناك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينيت.

وهذا هو الاجتماع السياسي الأول الذي يجريه بينيت مع شخصية سياسية خارجية، وسيوقع معه اتفاقيتين إحداهما في مجال المساعدات الخارجية.

وبعد ذلك، سيصل هرنانديز إلى موقع السفارة الجديدة لبلاده في مدينة القدس، المقامة إلى جانب سفارة جواتيمالا.

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وسيحضر افتتاح السفارة كل من بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، ومن المتوقع أن يجتمع هرنانديز مع رئيس الحكومة السابق، زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أن إسرائيل فتحت سفارة جديدة لها في تيغوسيغالبا، عاصمة هندوراس، والحكومة الإسرائيلية صدقت يوم الأحد على تعيين، الداد جولان روزنبرج، بمنصب السفير الإسرائيلي في هندوراس. 

هندرواس القدس إسرائيل سفارة تل أبيب

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