الحسم الثالث.. صراع وشيك بين الزمالك والاتحاد السكندري بنهائى سوبر السلة اليوم

يدخل اليوم الخميس، الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، فى صدام قوى مع نظيره الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيا أحمد مرعي، في إطار ثالث لقاءات سلسلة الدور النهائي لدوري السوبر.



ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة مساءً اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بدون حضور الجمهور.

وكانت المواجهة الأولى قد انتهت لصالح “سيد البلد” بنتيجة 83 – 56، فيما نجح "الفارس الأبيض" في معادلة النتيجة بالفوز باللقاء الثاني بنتيجة 80 - 70.

وأعلن اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، إقامة مباريات الدور النهائي أيام، 20 و22 و24 و26 و28 يونيو الجاري.

وكان الزمالك بقيادة المدير الفني الإسباني أوجوستي بوش قد تأهل للدور النهائي بعد الفوز على نادي الجزيرة بنتيجة (3-0)، في سلسلة مباريات الدور قبل النهائي.

كما وصل الاتحاد السكندري بقيادة المدير الفني المخضرم أحمد مرعي، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (3-0)، في سلسلة مباريات الدور قبل النهائي.

ويقام نهائي دوري سوبر السلة بنظام البلاي أوفس، حيث يتواجه الفريقان في 5 لقاءات إن حسم أحدهما المباريات الثلاثة الأولى يتوج باللقب مباشرة، وفي حالة تعادلهما بنتيجة 2 – 2 تقام مباراة فاصلة بينهما.