منهم نبيلة عبيد ومنة فضالي.. فنانون حصلوا على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

أعلنت الفنانة منة فضالي عن حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الأمارات العربية المتحدة، من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت منة فضالي: "اتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حاكم دبي علي راعيته الكريمه للمثقفين والمبدعين الذين آثروا باعمالهم وجدان وطننا العربي الكبير ومنحي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

منة فضالي ليست الفنانة الأولى التى تحصل على الإقامة الذهبية فسبقها مجموعة من نجوم الفن.

ميس حمدان

ميس حمدان تم منحها الإقامة الذهبية علي أرض الامارات العربية المتحدة.

ونشرت ميس حمدان صورة لدولة الامارات عبر حسابها الشخصي انستجرام: “جزيل الشكر والعرفان لبلدي الثاني ومسقط رأسي دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة دبي الموقرة على منحي الاقامة الذهبية على أرضها.. حفظ الله إماراتنا حكومة وشعبا” .

مى سليم

كما حصلت مي سليم على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وكتبت مي سليم: "إمارات العرب تفتح ذراعي الحب لكل مبدع ومثقف وحامل رساله سامية.. شرفتني اليوم دولة الأمارات العربية المتحدة بمنحي الإقامة الذهبية".

وأضافت: "الشكر والعرفان لفارس الإبداع الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وحكومة دبي.. بارك الله فيه ه وحفظ الله اماراتنا حكاما، شعبا وأرضا“.

نبيلة عبيد

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، صورة لها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، أعلنت من خلالها، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت نبيلة عبيد، في تعليقها على الصورة: «شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبا».

رامي صبري

كما نشر رامى صبري، عبر صفحته الشخصية في "فيس بوك" منشورا أعلن من خلاله الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب ارامي صبري: "اتقدم بخالص الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الامارات العربية المتحدة، وكل الشكر والتقدير لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين،‎ وشكرًا من قلبي لبلدي التاني الإمارات.

هاني شاكر

ووجه الفنان هاني شاكر الشكر لدولة الإمارات الشقيقة على إهدائه الإقامة الذهبية له هو وزوجته خلال زيارتهما الأخيرة.

‬‏ونشر هاني شاكر مجموعة من الصور له مع عدد من المسئولين الإماراتي وعلق قائلا "كل الشكر والتقدير لدوله الإمارات الحبيبة علي هدية الإقامة الذهبية لي ولزوجتي وتمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام النجاح والازدهار".

خالد سليم

وأعلن المطرب خالد سليم، عن منحه “الإقامة الذهبية” من قبل دولة الإمارات.

وعلق على صفحته بـ"فيس بوك" قائلا: «أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة ، ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعباً».

محمد رمضان

ومن ضمن الفنانين أيضا محمد رمضان، الذي كتب عبر حسابه على إنستجرام: “شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي”.