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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد برج السرطان.. ماذا تقول الأبراج اليوم 25 -6-2021

صدى البلد

يحتفل مواليد برج السرطان في تلك الايام، بيوم مولدهم ، ونقدم لك برج السرطان حظك اليوم 25/6/2021  على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. 

 

برج السرطان


يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات التي تميزه عن غيره من مواليد الأبراج الفلكية الأخرى، مثل حبه الشديد لعائلته ووضعهم ضمن أولويات حياته، وإخلاصه الشديد لشريك حياته، كما يتميز بهروبه لأحلام اليقظة والخيال، لتجنب التفكير في مشاكله التي يعانى منها في الوقت الحالي، 


حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى
ََيجب أن تثق بنفسك وبقدراتك المهنية، أكثر من ذلك، وألا تدع أحد يجعلك تشعر بأنك لا تستحق أي منصب أفضل، كما عليك أن تنمى قدراتك المهنية من خلال الحصول على دورات تدريبية في مجالك.

 


برج السرطان حظك اليوم 25/6/2021 على الصعيد العاطفى
يجب أن تنسى الحبيب السابق، وألا تحاول أن تبحث عنه، حتى تفتح صفحة جديدة في حياتك وتقابل شخص أخر يستحقك، وتبدأ في تكوين أسرة جديدة وتشعر بالاستقرار والسعادة.


برج السرطان حظك اليوم 25- 6- 2021 على الصعيد الصحى
يجب أن تحرص على الاهتمام بصحتك خلال الفترة القادمة، من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، حتى تتحسن صحتك النفسية وتحافظ على لياقتك البدنية.


25/6/2021 حظك اليوم لعلماء الفلك لمواليد برج السرطان
يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان، حدوث تغيرات إيجابية في حياته الصحية، نتيجة تنظيمه لمواعيد نومه وحرصه على تحسين حالته النفسية وتجنبه لأى شيء يسبب له الشعور بالقلق والتوتر.  
 

حظك اليوم برج السرطان السرطان الصعيد

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