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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعمالها محفورة في وجدان المشاهد العربي

فى ذكرى ميلاد إحسان الجزايرلى .. تزوجت من الفنان محمد الديب وتوفيت بسبب مرض التيفود

إحسان الجزايرلى
إحسان الجزايرلى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة  إحسان الجزايرلى  التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1905 والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية الكوميدية التى ظلت محفورة فى وجدان المشاهد العربي.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز  المعلومات عن إحسان الجزايريلي:

-هي ابنة الفنان الكبير فوزي الجزايرلي.

- شقيقها الفنان فؤاد الجزايرلى والذي شغل لفترة منصب نقيب السينمائيين.

- كون فوزي الجزايرلي فرقة مسرحية مع ابنته إحسان وابنه فؤاد.

- كانت على خصومة مع الفنانة ماري منيب، بسبب إنها مرضت في أحد الأيام، فشاركت ماري منيب بدلا منها في المسرحية، التي كانت تقدمها، إنقاذا للموقف، وهو ما أثار غيرة إحسان الجزايرلى خاصة بعد اﻹشادة الكبيرة التي نالتها ماري.

-شاركت في أول أعمالها السينمائية، وكان عمرها 29 عاما، من خلال فيلم "المندوبان" مع والدها في دور زوجته، من خلال شخصية "أم أحمد"، وقدمت هذا الدور مع والدها في الكثير من أعمالها.

- بلغ عدد أعمالها الفنية 15 عملا سينمائيا، كان آخرها فيلم "ابن الصحراء" قبل وفاتها بعام.

- تزوجت "إحسان" من الفنان محمد الديب في عام 1938.

- توفيت إحسان الجزايرلى في عام 1943، بعد إصابتها بمرض التيفود.

- اعتزل والدها العمل الفني بعد وفاتها، وكل الأعمال التي عُرضت له بعد وفاتها هي أفلام كان منتهي من تصويرها من قبل

 

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