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رئيس التحرير
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أخبار العالم

تنديد أمريكي بفشل جهود السلام في اليمن بسبب الحوثي

الحوثيون يقصفون خميس مشيط في السعودية بطائرة مفخخة

صدى البلد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية إن مليشيات الحوثي قصفت منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة، بطائرة مفخخة مسيرة.

وقال التحالف في بيان نشرته قناة "الإخبارية": "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيكة"، مضيفًا أن "استمرار محاولات مليشيا الحوثي تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وفي وقت سابق أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، ليرتفع العدد إلى 17 مسيرة مفخخة تم تدميرها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف قوله إن "عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية".

وأضاف أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب"، مؤكدا في الوقت نفسه "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

واعتبر التحالف أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب، وتصعيدها يعكس رفضها للحل السياسي".

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبد مجلي في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، إن الدفاعات السعودية أسقطت 11 مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وأضاف أن المليشيا تقصف بشكل عشوائي المناطق المدنية في مأرب بالصواريخ الباليستية.

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وعرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

من جانب آخر، حمّل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، أمس الخميس، مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.

وأشار إلى أن الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار يمثل ضرورة أساسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وبحث المبعوث الأمريكي مع وزير الخارجية اليمني مستجدات عملية السلام في ظل استمرار تعنت المليشيات الحوثية ورفضها لكافة الجهود الهادفة إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

 

 

 

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