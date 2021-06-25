عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بمركز تجاري

مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت قناة “روسيا اليوم”، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة شخصين آخرين جراء حادث إطلاق نار وقع في مركز تجاري بمدينة جليناردين في ولاية ماريلاند الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إن الحادث وقع في مركز "وودمور تاون" التجاري، وأن التحقيق جار فيه، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ونقلت قناة "فوكس 5" عن مسؤولين في مقاطعة برينس جورج قولهم إن أحد المصابين تعرض لجروح بليغة تهدد حياته.

وأوضح قائد شرطة جليناردين، فيليب أودونيل، للصحفيين أن الحديث يدور على الأرجح عن تبادل لإطلاق الرصاص بين شخصين أمام مطعم تابع لمجمع المركز التجاري، ورجح أن الهجوم لم يكن عشوائيا.

وأكد قائد الشرطة أنه لا يملك حتى الآن أي معلومات عن إشخاص مشتبه فيهم، والتحقيق جار على مستوى المقاطعة.

أنباء عن إطلاق نار في ولاية نيويورك.. وتحرك عاجل من الشرطة|فيديو

بينهما رجل شرطة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

ترشيحاتنا

مواعيد انقطاع مياه الشرب في 15 منطقة بالجيزة.. تعرف عليها

وزير الصحة البريطاني يعلق على فضيحة إقامة علاقة غرامية مع كبيرة مساعديه

5 قرارات مهمة ينتظر المصريون تطبيقها أول يوليو 2021

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

الإمارات تسجيل 2.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترتيب مجموعات اليورو 2020 .. إيطاليا وبلجيكا الأفضل

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

تحذير جوي.. الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على كافة الأنحاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

سرقة الآثار .. برلماني سابق يواجه المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه

لولوة بودلامة تكشف النقاب لـ صدى البلد " عن خطابات الملك حمد بن عيسى" في كتابها الجديد

محمد فضل يروي واقعة لأول مرة عن رمضان صبحي أثناء احترافه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

ads

فيديو

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ