مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

بمركز تجاري

أفادت قناة “روسيا اليوم”، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة شخصين آخرين جراء حادث إطلاق نار وقع في مركز تجاري بمدينة جليناردين في ولاية ماريلاند الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إن الحادث وقع في مركز "وودمور تاون" التجاري، وأن التحقيق جار فيه، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ونقلت قناة "فوكس 5" عن مسؤولين في مقاطعة برينس جورج قولهم إن أحد المصابين تعرض لجروح بليغة تهدد حياته.

وأوضح قائد شرطة جليناردين، فيليب أودونيل، للصحفيين أن الحديث يدور على الأرجح عن تبادل لإطلاق الرصاص بين شخصين أمام مطعم تابع لمجمع المركز التجاري، ورجح أن الهجوم لم يكن عشوائيا.

وأكد قائد الشرطة أنه لا يملك حتى الآن أي معلومات عن إشخاص مشتبه فيهم، والتحقيق جار على مستوى المقاطعة.