حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
توك شو

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس وأسعار الدواجن |أخبار التوك شو

البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

24 جنيها انخفاضا بأسعار الدواجن ولا زيادة خلال عيد الأضحى.. الشعبة توضح

سجلت أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، تراجعًا نسبيًا بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ويأتي هذا التراجع في ظل تغيرات مستمرة في عوامل العرض والطلب، ما يثير حالة من الترقب لدى المواطنين بشأن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت أسعار الدواجن ستواصل الانخفاض، أم ستستقر، أم تعاود الارتفاع، خاصة في ظل زيادة الاستهلاك الموسمي، وهو ما يجعل هذا الأمر محل اهتمام واسع من قبل المستهلكين والمتابعين للشأن الاقتصادي.


أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 19 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6030 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7035 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8040 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56280 جنيه.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 19 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي
سعر البيع: 52.05 جنيه

سعر الشراء: 51.95 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.33 جنيه

سعر الشراء: 61.21 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.55 جنيه

سعر الشراء: 70.40 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 169.94 جنيه

سعر الشراء: 169.55 جنيه

ترامب: إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمر غريب لأننا نحاصره بالفعل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمر غريب لأننا نحاصره بالفعل.


المسلماني: ماسبيرو يعود بقوة.. لا تقليص بل توسع ورقمنة تراث يتجاوز المليون شريط

أكد السيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن ماسبيرو يشهد مرحلة جديدة من التطوير الشامل تستهدف استعادة دوره التاريخي كأحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية، مشددًا على أن ما يتم داخل الهيئة ليس تقليصًا للنشاط كما يعتقد البعض، بل هو “إعادة تموضع وتوسع مدروس”.

وقال المسلماني، في كلمته في مسرح التليفزيون، إن مبنى ماسبيرو يحمل إرثًا إعلاميًا وثقافيًا ضخمًا يمتد لعقود طويلة، موضحًا أن الإذاعة المصرية تجاوز عمرها 92 عامًا، ومجلة الإذاعة والتلفزيون نحو 90 عامًا، بينما يقترب التلفزيون المصري من 66 عامًا، وهو ما يعكس عمق وتأثير هذا الصرح الإعلامي في تشكيل الوعي المصري والعربي.

اللواء خالد مجاور: شمال سيناء تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في الاستثمارات

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن استثمارات الحكومة بالمحافظة وصلت إلى أكثر من 700 مليار جنيه، وأن الاستثمارات تشمل جميع المشروعات، وأن هناك خططًا استثمارية مستقبلية، واستراتيجية تنتهي عام 2030.

وأوضح خلال كلمته في أثناء قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بافتتاح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية بمدينة بئر العبد، أن التخطيط شيء والتنفيذ شيء آخر، وأن القطاع الخاص له دور في التنمية، وأنه تم افتتاح أول مصنع في المنطقة الصناعية، وهو مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد.

60 مليار دولار.. تقرير: مصر ضمن الأفضل إقليميًا في جذب الاستثمار الأجنبي بشهادة دولية

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا يسلط الضوء على تنامي مكانة مصر كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار الأجنبي في منطقة شمال أفريقيا، مؤكدًا أن البلاد باتت تحظى بثقة متزايدة من المؤسسات الدولية والمستثمرين حول العالم، في ظل تحسن بيئة الأعمال وتوسع المشروعات القومية.

قطاعات تقود النمو الاقتصادي
وأشار التقرير إلى أن عددًا من القطاعات الحيوية تقود مسيرة التنمية في مصر، على رأسها الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الكبرى، التي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وخلق فرص نمو مستدامة.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وحماية البيئة.. فيديو

أكد المهندس إبراهيم محروس، خبير الطاقة، أن التحولات العالمية في ملف الطاقة، سواء بسبب التغيرات المناخية أو الأزمات الجيوسياسية، دفعت الدول والمستثمرين إلى الاعتماد بشكل متزايد على الطاقة المتجددة، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تحديد مواقع المشروعات الصناعية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح محروس، خلال مداخلة عبر زوم ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، تقديم نهاد سمير ومحمد جوهر، أن مصر نجحت في استغلال موقعها الجغرافي لتنويع مصادر الطاقة، من خلال مشروعات كبرى في الطاقة الشمسية والرياح، مثل مجمع بنبان بأسوان ومشروعات خليج السويس، إلى جانب التوسع في الطاقة النووية، ما عزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية.

الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلا.. واستقرار بالأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم يشهد أجواءً ربيعية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إن “الطقس سيكون مائلًا للحرارة إلى حار خلال فترات النهار على معظم المناطق، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر”.

وأضافت “منار”،  أن درجات الحرارة تسجل نحو 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و22 إلى 23 درجة على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 32 و33 درجة في محافظات الصعيد.

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميا.. الحكومة ترد

في ظل التساؤلات الكثيرة بين المواطنين، عن أسعار الكهرباء بعد تحرك أسعار المواد البترولية، تصدرت أنباء عن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، لكن الحكومة ردت في الحال ونفت هذه الأشياء، وكشف عن عدم صحة ما تم تداوله، وأنه لم تصدر أي تعليمات بشأن تطبيق تخفيف الأحمال وفق ما أشيع.

