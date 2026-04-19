الرئاسة العراقية تؤكد ضرورة الحوار لتجنب التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي

قالت مراسلة القناة الإخبارية من بغداد هبة التميمي، إن الرئيس العراقي عقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية منذ توليه منصبه، كان أبرزها لقاؤه مع السفير الإيراني لدى العراق في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأوضحت التميمي، أن رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء أن «الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات»، مشددًا على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تشهدها المنطقة، لتجنب الانزلاق نحو مواجهات عسكرية قد تهدد الاستقرار.

وأضافت أن اللقاء تناول تداعيات التوترات الحالية على المنطقة، خاصة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، في ظل استمرار التحديات رغم وجود هدنة، مع الإشارة إلى تأثر العراق ببعض هذه التطورات.

وأشارت إلى أن التحركات الرئاسية تأتي ضمن مساعٍ مستمرة لتعزيز الأمن الإقليمي، وتجنب تداعيات الصراعات عبر بناء إطار دبلوماسي يهدف إلى حماية الدول والشعوب من آثار الحروب.