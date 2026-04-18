الحرس الثوري الإيراني: نفذنا هجوما بمسيرات على عناصر انفصالية في إقليم كردستان العراق

أكد الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجوم بمسيرات على عناصر انفصالية في منطقتين بإقليم كردستان العراق، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد محمد صالح جوكار رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في مجلس الشورى الإسلامي، أن مضيق هرمز يخضع حاليا لإدارة القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني.

وأشار جوكار في حديث لوكالة "فارس" الإيرانية إلى أن السفن التجارية العائدة للدول غير المعادية باتت تعبر المياه الإقليمية الإيرانية شمال جزيرة لارك وجنوبها مقابل رسوم عبور محددة.

وأضاف أن الوضع الراهن جاء في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إذ تقرر أن تسير الملاحة التجارية في المضيق وفق منظومة إدارية تشرف عليها القوات البحرية للحرس الثوري، مع التأكيد على أن السفن التجارية التابعة للدول غير المعادية تعبر من شمال جزيرة لارك إلى جنوبها.