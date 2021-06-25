عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالريال .. تعرفي على سعر فستان ريهام حجاج في أحدث ظهور

ريهام حجاج
ريهام حجاج

حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات.

 

تألقت ريهام حجاج في الصور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت فستان سهرة متوسط الطول و اتسم بصيحة الطتف الواحد التي تتصدر احدث صيحات الموضة كما تميز بأنه مصنوع من القماش الأسود اللامع.

 

سعر فستان ريهام حجاج 

 

حمل فستان ريهام حجاج في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and Gabbana، وقد بلغ سعره 13369 ريال سعودي أي ما يقرب من 55 ألف جنيه مصري.

أنتعلت ريهام حجاج حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي كشفت عن ذوقها الراقي و الأنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام حجاج على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج، تحدثت عن الواسطة والمحسوبية في الأعمال الفنية، مؤكدة أن هذا الموضوع أصبح أمرا واقعا في الوسط الفني في كل مكان بشكل كبير.
 
وقالت في حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج سهرة خاصة، المذاع عبر شاشة النهار، إن الواسطة والمحسوبية في الوسط الفني شيء موجود، متابعة: "ما فيش لوكيشن في مصر ولا في الوطن العربي مبيحصلش فيه مشاكل، خاصة لما يكون في علاقات كتيرة جوا العمل تحصل مشاكل، والموضوع بيتحول من احترافية إلى علاقات خاصة، والمفروض الولاء للعمل وليس مصالح شخصية، والمحسوبية لما بتزيد غلط".

وعبرت الفنانة ريهام حجاج، عن رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن السوشيال ميديا سلاح ذو حادين وعلينا الحذر منه.

ووصفت ريهام حجاج، السوشيال ميديا بأنها “المسيح الدجال”، وفيها الشيء وعكسه، لافتة إلى أن هناك لجان الكترونية تشن هجوما حادا عليها بلا سبب.

وأضافت: "أحب آخد منها الحاجات الكويسة والحتة الوحشة بتاعتها محبش أخش فيها، والمعلومات المغلوطة وهناك اكاذيب كثيرة عليها، وعلينا الحذر من هذا الامر".

واستطردت: "السوشيال ميديا فيها الشيء وعكسه وأحب السوشيال ميديا، وفيها أكوناتات مضروبة وغير حقيقية، وفي ناس بتأكل عيش من السوشال ميديا".

علقت الفنانة ريهام حجاج، على زواجها من محمد حلاوة "طليق ياسمين عبد العزيز"، وقالت: "يادى النيلة.. القلق كبير على السوشيال ميديا بسبب زواجي، ولا أعلم لماذا كل هذه الضجة".

وأضافت: "أنا تزوجت من شخص، إيه المشكلة فى كده، أنا مش فى السجن ولا ارتكبت جريمة".


ولفتت إلى أن هناك هجوم كبير عليها وأنها لا ترد على أحد، معلقة: "الدنيا ماشية بالعكس... أنا عملت حلال ربنا ومعملتش غلط".


وعن تحليلها الشخصى للهجوم عليها، قالت: "محمد حلاوة شخص مشهور ومعروف، وكان مرتبط بـ فنانة من قبل الزواج بي.. وطلاق من الفنانة لم يكن معلوما".


وأشارت إلى أن علاقة محمد بـ زوجته الأولى "ياسمين عبد العزيز" انتهت قبل الارتباط بي بعام فالجميع لا يعلم ذلك.

ريهام حجاج فستان سهرة إطلالات ريهام حجاج سعر فستان ريهام حجاج فساتين ريهام حجاج

موضوعات متعلقة

الحب كله .. ريهام حجاج وهالة سرحان يخطفان الأنظار عبر انستجرام

حارقلك دمك.. حرب كلامية بين ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

مفاجأة عن سد النهضة.. مفيد شهاب: غير مطابق للمواصفات وقد ينهار

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

حجازي: القانون الدولي في صفنا بقضية سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ