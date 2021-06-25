الشوط الأول .. الاتحاد السكندري يتفوق على غزل المحلة بهدف خالد الغندور

تقدم الاتحاد السكندري على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة من اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد السكندري ، حتى تمكن خالد الغندور من إحراز الهدف الأول في الدقيقة “21” من خلال من خلال استقبال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليتمكن من تسجيلها برأسية قوية أقصي يمين حارس غزل المحلة.

وحاول لاعبو غزل المحلة من إدراك هدف التعادل قبل انتهاء أحداث الشوط الأول ولكن تمكن لاعبي زعيم الثغر من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. محمد صبحى

خط الدفاع .. صبري رحيل ، محمود رزق ، السيد سالم ، مروان عطية

خط الوسط .. عبد الغنى محمد ، خالد الغندور ، فوزى الحناوي ، عمار حمدي

الهجوم .. محمد الصباحى ، خالد قمر.

بينما جاء تشكيل المحلة كالتالي:-

حراسة المرمى .. عمرو شعبان

خط الدفاع .. هشام بلحه ، محمد فتح الله " كماتشو" ، أحمد عيد، فتحي مبروك

خط الوسط .. بسام ماهر، يحيى حامد، أحمد الشيخ، أحمد عادل

الهجوم .. إسلام فؤاد، عبده يحيى.

وحقق الاتحاد السكندري، الفوز في آخر 3 مبارياته له في الدوري الممتاز، حيث فاز على الجونة 1 -0، وأسوان 2-0، ومصر المقاصة 2 -1.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ 12 بـ 31 نقطة.