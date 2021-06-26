عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خلال مشاركتها في "معرض لندن الدولي للكتاب"

بدور القاسمي تدعو إلى وصول الكتاب للأطفال في جميع أنحاء العالم

بدور القاسمي
بدور القاسمي

أكدت بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة "الاتحاد الدولي للناشرين"، أهمية الثقافة ودورها في تغيير حياة الأطفال، ودعت إلى العمل على سد الفجوات التي تعرقل وصول الكتاب إلى الأطفال في جميع أنحاء العالم، وأشارت إلى أن الصراعات والحروب وضعف البنية التحتية الرقمية وغياب شبكات المكتبات، من أبرز الأسباب التي تحول دون وصول المجتمعات إلى الكتاب.

جاء خلال مشاركتها في فعاليات "معرض لندن الدولي للكتاب"، الذي يقام افتراضياً في الفترة من 21 يونيو حتى 1 يوليو 2021.

وأشارت بدور القاسمي، خلال ترأسها للجلسة الأولى بعنوان: "سد الفجوة، أهمية وصول الكتب إلى الأطفال في جميع أنحاء العالم"، إلى أهمية تسهيل وصول الكتب إلى الأطفال، وقالت إن الكتاب يعد مصدراً تعليمياً حيوياً يسهم في تنمية الخيال، وتطوير مهارات اللغة والتفكير النقدي لدى الصغار.

وشارك في الجلسة، التي نظمتها مؤسسة "بوك إيد إنترناشيونال"، كلٌّ من سارة أوديدينا، محرر في دار نشر "بوشكين لكتب الأطفال" والشريك المؤسس لـ"أكورد ليتراري"؛ وبام ديكس، رئيس "المجلس البريطاني لكتب اليافعين"؛ وآليسون تويد، المدير التنفيذي لمؤسسة "بوك إيد إنترناشيونال"؛ وسيتا براهماتشاري، إحدى أبرز الكاتبات في أدب الطفل المعاصر وهي حائزة على "جائزة ووترستون لكتب الأطفال" 2011 عن روايتها الأولى "آرتيتشوك هارتس".

صناعة النشر

وفي الجلسة النقاشية الثانية التي نظمتها "بوك ماشين"، بعنوان "الريادة في النشر"، سلطت رئيسة "الاتحاد الدولي للناشرين" الضوء على أهمية التعليم المستدام ودوره في سد الثغرات القائمة في قطاع النشر، مشيرة إلى ضرورة تبني نماذج الأعمال الحديثة لمواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة النشر، وأهمية الإرشاد والتوجيه، وتبادل المعارف بوصفها من أكثر الاستراتيجيات التعليمية فاعلية، لأنها توسع الآفاق أمام أعضاء الفريق.

ودعت بدور القاسمي إلى ضرورة تبني منهج قائم على التعاون والاحترام والثقة والشفافية لتعزيز الابتكار والإبداع في صناعة النشر، وأضافت أن التحديات المستقبلية يمكن مواجهتها عندما يتمكن الناشرون من تحقيق التوازن الصحيح بين احتياجات السوق الحالية والتوجهات الناشئة مثل التكنولوجيا وإدارة المخاطر. 

الاتحاد الدولي للناشرين الكتاب معرض لندن الدولي للكتاب بدور القاسمي المجلس البريطاني أدب الطفل

ترشيحاتنا

مفاجأة عن سد النهضة.. مفيد شهاب: غير مطابق للمواصفات وقد ينهار

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

حجازي: القانون الدولي في صفنا بقضية سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ