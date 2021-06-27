البداية في مصر.. قمة الأشقاء الثلاث لمواجهة التحديات

من أجل غد أفضل تسعى مصر من أجل البناء والتنمية فى العالم العربي، لم تدخر قيادتها جهدا أو تبخل فى تقديم يد العون إلى شعوب المنطقة بالكامل، تسعى من أجل الحفاظ على وحدة وصلابة المنطقة العربية، وعليه كانت مصر الضوء الأخضر لقيام قمة عربية ثلاثية تجمع القاهرة وبغداد والأردن لتكون البداية فى مصر و القاهرة نبراس الأمل والتفاؤل ولقاء الأشقاء.

اليوم تنطلق القمة الثلاثية فى العراق بين مصر والأردن والعراق لتكون دليل على الإرادة المصرية العربية فى تحقيق غد أفضل للشعوب الثلاثة التى جمعتهم علاقات تاريخية أبدية، ليس ذلك وفقط بل لتكون القمة الحالية شاهدا على أول زيارة يقوم بها رئيس مصري منذ 30 عاما.

البداية فى مصر

القمة الأولى التى جمعت مصر والعراق والأردن فى القاهرة انطلقت لتكون الأمل والدليل على التعاون العربي العربي فى مختلف القضايا، حيث انطلقت فى نسختها الأولي بـ مصر فى مارس 2019 خرجت آنذاك تلك القمة ببيان ختامي تناول أوضاع المنطقة وخرج بتوصيات وشركات تدعم العلاقات بين الدول الثلاث.

القمة الثلاثية فى نسختها الأولي

تعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، هكذا أكدت القيادات الثلاث فى مصر والأردن والعراق خلال القمة الأولي وذلك بهدف تطوير التعاون بين مصر والأردن و العراق في مختلف المجالات، في ظل ظروف دقيقة تمر بها الأمة العربية وتحديات غير مسبوقة يواجهها الأمن القومي العربي.

تطورات المنطقة ودعم الشعب الفلسطيني

ولأن استقرار وأمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن المصري حرصت القمة فى نسختها الأولي على مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث أكد القادة الثلاث عزمهم على التعاون والتنسيق الاستراتيجي فيما بينهم، ومع سائر الأشقاء العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددًا من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، ودعم حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها، وأعربوا عن التطلع لأن تؤدي القمة العربية القادمة في تونس لاستعادة التضامن وتعزيز العمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية.

القمة الثلاثية فى مصر

ملف الإرهاب

مكافحة الإرهاب بكافة صوره ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، هكذا أكدت الدول الثلاث مصر والأردن والعراق مشددين على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب، خاصة في ضوء الانتصار الذي حققه العراق في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتضحيات التي بذلها أبناء الشعب العراقي في هذا الإطار، وانتهاء السيطرة المكانية لتنظيم داعش في سوريا.

تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، ومن بينها تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار وغيرها من قطاعات التعاون التنموي، بالإضافة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي فيما بينهم.

اتفق القادة على أهمية الاجتماع بصفة دورية لتنسيق المواقف والسياسات فيما بين الدول الثلاث من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء علاقات دولية متوازنة.

الرئيس السيسي ونظيريه العراقي والأردني

القمة الثلاثية فى الأردن

انطلقت القمة الثلاثية بالعاصمة الأردنية عمان فى 25/8/2020 و عقدت القمة وقتها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

تناولت القمة سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والامنيةً في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.

كما تناولت القمة مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد القادة الثلاث تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الإطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.

القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية

إقامة مشروعات تنموية مشتركة

الدعم الدائم ونقل التجربة الناجحة هكذا تؤكد مصر فى محفل إقليمي أو دولي فلم تبخل القاهرة بتقديم المساعدة لأشقائها وعليه خلال القمة الثلاثية فى الأردن أكد الرئيس السيسي على استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها في كافة المجالات لأشقائها في الأردن والعراق وكذلك إقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع على عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني.

تناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد القادة الثلاث دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

البيان الختامي للقمة الثلاثية فى الأردن



كانت لا تزال قضية سد النهضة من أبرز الملفات التى تعطيها مصر أولوية خاصة، حيث أن القمة الثلاثية التى عُقدت فى الأردن قالت فى بيانها الختامي أن :"القادة بحثوا تطورات قضية سد النهضة، وأكدوا أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وعلى ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن على أساس القانون الدولي يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان المائية باعتبارهما دولتي المصب".

كما جدد القادة تأكيدهم "الوقوف إلى جانب جمهورية العراق في حماية سيادته وأمنه واستقراره وجهوده لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق طموحات شعبه وتعزيز النصر الكبير الذي حققه العراق الشقيق بتضحيات كبيرة على الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا".

القضية الفلسطينية الحاضرة فى كل وقت

وأكد القادة على مركزية القضية الفلسطينية، وشددوا على ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

جائحة فيروس كورونا

أكد القادة أهمية ألا تحول تبعات جائحة فيروس كورونا المُستجد دون استمرار التنسيق والتعاون في القطاعات المُستهدَفة، وضرورة إيجاد القنوات العملية الكفيلة بإدامة التعاون الثلاثي.

وجه القادة، وفي إطار سعيهم لتعزيز ورفع مستويات التعاون الاقتصادي إلى عقد ملتقى أعمال، على هامش أول اجتماع قادم لوزراء تجارة وصناعة الدول الثلاث.

القمة الثلاثية فى العراق

لأن مصر كانت البداية لعقد قمة تجمع بين الأردن والعراق وعلى الرغم من الصعوبات التى تواجها الدولة جراء جائحة كورونا، أصرت الدول الثلاث على مواصلة العقد السنوي للقمة التى تبحث وتجدد التعاون بين الدول الثلاث.

اليوم تنطلق القمة الثلاثية فى العاصمة بغداد للتأكد من جديد على عمق العلاقات بين الدول الثلاث والرغبة الحقيقة لشعوبهما فى التواصل المستمر وتقديم الدعم لبعضهم البعض، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين “ مصر والعراق” الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.

الرئيس المصري ونظيره العراقي

كما أكد الرئيس تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائي مع العراق إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة، التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.

من جانبه؛ رحب الرئيس العراقي بأخيه الرئيس ضيفاً عزيزاً على بغداد، مؤكداً عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً.

كما أعرب الرئيس العراقي عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، فضلاً عن الاطلاع على الجهود المصرية الحثيثة في مكافحة الإرهاب والتطرف، خاصةً من خلال زيادة التواصل والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية في البلدين.