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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمناسبة القمة العربية الثلاثية .. أبرز النجوم الأردنيين والعراقيين على الساحة الفنية بمصر

اياد نصار
اياد نصار

تنطلق اليوم القمة العربية الثلاثية فى العراق بين مصر والأردن والعراق لتكون دليلا على الإرادة المصرية العربية فى تحقيق غد أفضل للشعوب الثلاثة التى جمعتهم علاقات تاريخية أبدية، ليس ذلك فقط بل لتكون القمة العربية الثلاثية شاهدا على أول زيارة يقوم بها رئيس مصري منذ 30 عاما.

 

ودائما تعد مصر الأكثر احتضانا للشعوب العربية على كافة المجالات والأصعدة ولعل من أبرزها عالم الفن حيث كانت ولا تزال مصر هوليوود الشرق والتى تحتضن دائما المواهب العربية وخاصة من البلدين الأردن والعراق، وبمناسبة القمة العربية الثلاثية نرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم العراقيين والأردنيين الذين احتضنتهم مصر وأصبح لهم باع كبير على المستوى العربى. 

 

النجوم الأردنيين 

 

 إياد نصار 

انطلق إياد نصار كنجم فى سماء القاهرة منذ عمله الأول مسلسل صرخة أنثى الذي قام فيه بدور الدكتور نبيل، الطبيب الوسيم الذي يتعاطف مع حالة بطلة المسلسل داليا البحيري، ويساعدها على أن تصل لحقيقتها، وحقيقته.

اياد نصار 

 

صبا مبارك 

ممثلة ومنتجة أردنيّة، تخرجت من جامعة اليرموك عام 2001 وحصلت على درجة البكالوريوس في التمثيل والفنون المسرحية. وفي عام 1998، بدأت حياتها المهنية في التمثيل في المسلسل التلفزيوني الأردني “قمر وسحر”. منذ ذلك الحين، قدمت صبا العديد من الأعمال خلال مشوارها الفني.

وكان أول عمل لها فى مصر من خلال فيلم “بنتين من مصر” مع المخرج محمد امين فى عام 2010، كما شاركت في فيلم مصرى آخر “الراهب” رفقة هانى سلامة. 

صبا مبارك

 

منذر رياحنة 

بدأ مسيرته الفنية من على مسرح جامعة اليرموك حيث كان يدرس الإخراج التلفزيوني والمسرحي، وكانت أول تجربة إخراجية له في الفيلم الدرامي القصير "لا شيء مهم"، والذي كان مشروع تخرجه.

وبدأ منذر رياحنة رحلته الفنية في مصر بعد أن اختارته المخرجة ساندرا نشأت للمشاركة بدور في فيلم "المصلحة" ثم  قدم دور  الصعيدى بحرفية في مسلسل "خطوط حمراء"، وانطلق في الدراما المصرية وشارك في العقرب، وأنا عشقت، والحرباية، و السيدة الأولى.

منذر رياحنة 


 

ياسر المصرى 

ولد الفنان الراحل ياسر المصري بالكويت عام 1970، وهو حاصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، وهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين واشتهر بتقديم الأعمال التاريخية والبدوية بالدراما الأردنية ولعل أبرز أدواره تجسيد شخصية أمير شعراء البادية العربية نمر بن عداون وخاض من خلال العمل البطولة المطلقة الأولى فى الدراما عام 2007 قدم ياسر المصرى خلال مشواره الفني عديد من الأعمال الأردنية والعربية، وحقق شهرة سريعة في مصر بعد تقديم دوره في فيلم "كف القمر".  

ياسر المصرى 

نداء شرارة 

حظت المطربة الأردنية نداء شرارة منذ انطلاقها وفوزها بلقب أحلى صوت في برنامج "ذا فويس" بحب كبير من الجمهور المصرى. 

نداء شرارة 

 

النجوم العراقيين 
 

نجيب الريحانى 

ولد الريحانى فى القاهرة، مصر، فى يناير من عام 1889، من أمه مصرية و والده عراقى وكان الأوسط بين أخوته الثلاث وحياتهم كانت ميسورة للغاية، لذا تلقوا تعليمهم في أرقى مدارس القاهرة.

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وقدم عديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية وكون أيضا فرقة مسرحية أطلق عليها اسمه. 

نجيب الريحانى 

كاظم الساهر 

وُلِدَ كاظم الساهر في 12 سبتمبر 1957 في الموصل بالعراق في بيت صغير فقير لأسرة من 7 إخوة وأختين (10 أبناء في المجمل)! انتقلت عائلته وهو صغير إلى منطقة الحرية ببغداد وعاش حياة فقيرة مليئة بالتحديات والأزمات والعمل قبل أن يكتشف مواهبه الغنائية المميزة وهو بعمر 12 عام~درس الموسيقى لمدة 6 سنوات في معهد الدراسات الموسيقية ببغداد واشتهر بتلحين معظم أغانيه بنفسه فيما عد بعض الأغاني القليلة.

كاظم الساهر 

 

نادية العراقية 

تعد الفنانة نادية العراقية من مواليد 3 أغسطس عام 1963 واسمها الفني نادية العراقية نسبة لموطنها دولة العراق وبدأت مشوارها الفني في العراق من خلال الدراما والمسرح العراقى وجاءت لمصر وشاركت فى أدوار ثانوية واشتهرت بتقديم الأدوار الكوميدية واعتمدت على التلقائية وقدمت ما يزيد على 140 عمل فنى ومن أشهر أفلامها «عاوز حقي» و«أبو علي» ومن أبرز الأعمال الدرامية التي قدمتها «عايزة أتجوز» و«الزوجة الرابعة».

نادية العراقية
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