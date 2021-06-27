محمد رمضان يخطف الأنظار مع اللايجر من قصر شقيقة حاكم دبي.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورا جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،



وظهر محمد رمضان في الصور بصحبة حيوان "اللايجر" و علق قائلا: “ من قصر سمو الشيخة #فاطمة_بنت_راشد_بن_سعيد_آل_مكتوم حفظها الله شقيقة سمو حاكم دبي الأمير #محمد_بن_راشد حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه”.



كليب ثابت



حقق ڤيديو كليب “ثابت” للفنان محمد رمضان نجاحا بعد طرحه بأيام قليلة عبر قناته الرسمة باليوتيوب ، وحقق الفيديو كليب نجاح كبير، ووصل عدد المشاهدات إلي 6 ملايين مشاهدة في أسبوع من طرحة .



وحرص محمد رمضان، على الاحتفال بنجاح أغنيته الجديدة “ثابت” وتصدرها التريند رقم ١ عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.



وكتب رمضان، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “#ثابت رقم واحد على يوتيوب في مصر و مُعظم الدول العربية”.



أزمة الفنانة سميرة عبدالعزيز

وكانت قد قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز إنها تعرضت لللإهانه من محمد رمضان، ووصفها بـ"الشحاتة"، وذلك بعد رفضها تجسيد شخصية والدته بأحد الأعمال الفنية، وهو ما تسبب في حالة واسعة من الجدل غلى السوشيال ميديا، ووصل الأمر لمطالبة البعض بضرورة التحرك البرلماني ضده.

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه.