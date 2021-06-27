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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كايزر تشيفز يتحدي الأهلي: نعرف موسيماني جيدا.. ونواجه فريقا وليس شخصا

صدى البلد

يواجه فريق الأهلى يوم 17 يوليو المقبل كايزر تشيفز الجنوب أفريقى  في نهائي دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وتعد المباراة ذات طابع خاص بسبب مواجهة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لفريق موطنه كايزر تشيفز في مناسبات سابقة، عندما كان بيتسو مدربا لصن داونز الجنوب افريقي.

 

وقال فينا مافوسا، المتحدث الرسمي باسم كايزر تشيفز النادي الجنوب أفريقي في تصريحات لـ صدى: "الفريق يركز على التخطيط للنهائي وسيخططون للتعامل مع الأهلي جيدا وليس المدرب فقط".

وتابع بخصوص إصابات الفريق: “لقد لعبنا للتو الليلة الماضية وسيقدم الفريق الطبي تقريرًا عن الإصابات مع اقتراب الموعد النهائي”.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس، السبت، بعد الفوز على الترجي التونسي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

موسيمانى أمام كايزر تشيفز

واجه كايزر تشيفز فى 16 مباراة عندما كان مدربا لصن داونز قبل نهائي أفريقيا

حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 5 منها وتلقى هزيمة فى مثلها.

وسجل لاعبو صن داونز 16 هدفا فى مرمى كايزر تشيفز.

و تلقت شباك الفريق تحت قيادته 14 هدفا.

كايزر تشيفز موسيمانى نهائى دورى أبطال إفريقيا فينا مافوسا بيتسو موسيماني

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