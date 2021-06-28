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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح من جمهورية الهند بالقاهرة ببرنامج الدراسات العليا

التعليم العالي
التعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية الهند بالقاهرة بشأن برنامج الدراسات العليا المقدمة من جامعة  Nalanda للعام الدراسي 2021/2022.

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وزير التعليم العالي: مستعدون لتقديم منح دراسية كاملة لـ جامعات stem

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شراكة بين "التعليم العالى" و"الصحة" لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين

وأشارت إلى أنه للاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص واخر موعد للتقدم الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح .

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكان المكتب الثقافى المصري في روما قد أفاد بأن جامعة الدراسات بميلانو، قد فتحت باب التقدم للتسجيل لمنح دراسية للحصول على الدكتوراه  للعام الأكاديمى 2021/ 2022 بالتخصصات التى تقوم الجامعة بتدريسها على النحو المعلن عنه فى شروط التقدم.

بينما آخر موعد للتقديم هو 24 يونيو 2021  فى تمام الساعة الخامسة مساءً  بتوقيت وسط أوربا وللاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني.

ادارة البعثات التعليم العالي البحث العلمي جمهورية الهند الدراسات العليا

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