سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 28 -6- 2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الاثنين 21- 6-2021، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم و أسعار العملات الأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.71 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.76 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.81 جنيه للبيع و21.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.22 جنيه للبيع 51.87 جنيه للشراء.

و فى أسعار العملات الأجنبية اليوم سجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 28-6-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 28-6-2021،على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.



وسجل أعلى سعر ل جرام الواحد من عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 889 جنيها



وبلغ أعلي سعر الجرام 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 778 جنيها



بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 667 جنيها.



بلغ سعر الجرام عيار 14 اليوم الأثنين نحو 519 جنيها.



ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين نحو 6224جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأثنين نحو 889.143 الف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1781 دولار

للأوقية



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

