عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: مسئولو إدارة بايدن يتخوفون من عدم كفاية الـ90 يوما لتحديد منشأ فيروس كورونا

صدى البلد

 سلطت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية الضوء على تخوف مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي بايدن من أن مراجعة الاستخبارات لمنشأ فيروس كوفيد-19 خلال 90 يومًا قد لا تؤدي إلى تفسير قاطع، لأن هيئات الاستخبارات الأمريكية تأخذ على عاتقها تحدي فك الألغاز المتعلقة بمنشأ الفيروس المتسبب في الجائحة العالمية. 
وذكرت الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أن بايدن كان قد أمر هيئات الاستخبارات بإعداد تقرير حول منشأ فيروس كورونا، وسط جدل متزايد حول بداية ظهوره، وما إذا كان الفيروس قد سرب من أحد المعامل في الصين. وطلب بايدن من هيئات الاستخبارات الأمريكية "مضاعفة جهودها"، وتقديم تقرير له في غضون 90 يوما.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على الجهود المعنية بكشف منشأ كورونا، إن هيئات الاستخبارات التي تجري المراجعة لم تجد بعد دليلًا قاطعًا من شأنه أن يحسم الجدل حول ما إذا كان الفيروس قد جاء من انتقال عدوى لإنسان من حيوان مصاب أو تم تسريبه من مختبر علم الفيروسات التابع للحكومة الصينية.
وأضافت أنه من المقرر أن يتلقى بايدن تحديثا في منتصف يوليو المقبل، وقال مسؤولو الإدارة الأمريكية إن حتى التقدم الجزئي قد يضيق الخلافات بين العلماء والسياسيين وخبراء الاستخبارات ويظهر أدلة جديدة لمزيد من التحقيق.
ونسبت "وول ستريت جورنال" إلى مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، القول إن بايدن "يدرك حقيقة أنه بعد 90 يومًا قد لا تكون لدينا إجابة نهائية تمامًا، لكنه أراد جهدًا مركزًا ومكثفًا ومحدد زمنيًا".
وأكد الخبراء أهمية معرفة منشأ كوفيد-19 في الاستعداد للأوبئة في المستقبل، إذ تسبب الفيروس التاجي في مقتل أكثر من 600 ألف أمريكي وما يقرب من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى تعطيل الاقتصاد العالمي.
بسم - أ ب ح/ع م م

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 144 موظفا بهيئة المجتمعات العمرانية

الرى: رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الاحتياجات المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز

سيولة مرورية بمعظم شوارع العاصمة.. وعطل سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات ..شاهد

طرح مشروع إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان مع القطاع الخاص

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

هل سيتم حرمان طلاب “تهكير التابلت” من امتحانات الثانوية العامة هذا العام ؟ | التعليم تجيب

تفاصيل جديدة فى واقعة انتحار فتاة بـ الغلة السامة ببنها

رئيس جامعة القاهرة عن واقعة طالب طب قصر العينى: لو ليه حق هياخده

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

فيديو

السر في اهتزازه .. لسان الأفعى يستخدم في الشم وليس التذوق

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ