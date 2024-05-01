جهود الوساطة لوقف فوري للنار بغزة.. الدوحة تكشف تفاصيل مباحثات السيسي وتميم

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود الوساطة من أجل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان، أن الجانبين بحثا أيضا خلال المحادثة "إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع".

وشدد الزعيمان، خلال الاتصال، على "ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين".

كما تطرقا إلى العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.