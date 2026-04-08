احتفالا بيوم اليتيم.. إدخال البهجة على قلوب الأطفال الأيتام بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن نجاح جمعية الأورمان فى تنظيم احتفالية تضمنت توزيع ملابس جديدة على (170) طفل من الأطفال الأيتام بقرية كفر الدغايدة بمركز زفتي، وقرى منية طوخ وشبرابيل وكفر سليمان عوض بمركز السنطة، وقرى الهياتم والجابرية وكفر العبايدة مركز المحلة الكبري، وقريتي ابشواي الملق وسملا بمركز قطور.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا



وجاء ذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية،وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ورسم البسمة على وجوه الأطفال بمناسبة يوم اليتيم.

دعم احتفالات يوم اليتيم

وأكدت مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي، تحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مشيرة إلى أن الملابس الموزعة تم اختيارها بعناية فائقة لتلبي أذواق الأطفال واحتياجاتهم، لضمان إدخال الفرحة الحقيقية على قلوبهم .



كما شددت المديرية على أنها لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية للأيتام، وأنها تتابع بدقة كافة الفعاليات الميدانية لضمان تطبيق معايير الجودة والعدالة في التوزيع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. ووجهت الشكر لكل المساهمين والمتطوعين الذين شاركوا في تنظيم هذا اليوم وإخراج الاحتفالية بهذا الشكل المشرف الذي يعكس تكاتف المجتمع المصري.

رسم الفرحة والسعادة



من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الأورمان تبدأ أولى فعاليتها وهى تلبيس الأطفال الأيتام ملابس جديدة فهى تواصل هذا العام احتفالاتها بيوم اليتيم من اجل إسعاد الأطفال الأيتام وبهدف لفت أنظار المجتمع إلى أهمية دعم قضايا الأيتام وأهمية توفير مستويات معيشة لهم وضرورة توفير مشروعات إنتاجية لإمهاتهم الأرامل لإعالتهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.



وأوضح أن توزيع الملابس الجديدة تم وفق آلية تضمن الحفاظ على الكرامة الإنسانية للأطفال، حيث تم اختيار ملابس ذات جودة عالية تناسب مختلف الأعمار.

وصول المساعدات لمستحقيها

كما أشار إلى أن هذه الفعاليات تتم تحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية القاعدية في تلك القرى لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وصرح شعبان بأن احتفالات "يوم اليتيم" هذا العام لا تقتصر على توزيع الملابس فقط، بل تمتد لتشمل تنظيم رحلات ترفيهية وحفلات لتكريم الأطفال المتفوقين دراسياً، مشددًا على أن هدف الجمعية هو إدخال الفرح والسرور على هؤلاء الأطفال وإشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن.



يذكر أن جمعية الاورمان أطلقت إحتفالات يوم اليتيم بهدف لفت أنظار المجتمع والرأى العام الى قضايا الأيتام ومشكلاتهم وحث الجميع على الإهتمام بأبناء هذه الشريحة، وأن رعاية اليتيم لا تقتصر على يوم واحد، بل هي مسؤولية مستمرة تشمل التعليم والصحة والتمكين الإجتماعى، وصولًا به الى بر الأمان كفرد صالح ومنتج فى المجتمع.