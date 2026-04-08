وكيل الشباب بالغربية يحيل مسئولي مركز شباب للتحقيق لعدم الانضباط والتزويغ أثناء عملهم

أجرى اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأربعاء، جولات تفقدية لعدد من مراكز الشباب بالمحافظة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

توجيهات وزارة الشباب والرياضة

جاء ذلك في إطار توجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الشبابية والرياضية.

كما شملت الجولة متابعة مراكز شباب المنشأة الكبرى، ومسهلة، وشبرا بلولة بقطاع السنطة.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال تفقد مركز شباب المنشأة الكبرى، وجّه وكيل الوزارة بتحويل مدير المركز والعاملين بالفترة البينية والمسائية إلى الشئون القانونية، لعدم انتظامهم في العمل.

وفي مركز شباب مسهلة، تبيّن انتظام العاملين، حيث وجّه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، وتحديث الأعلام، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب تكثيف الأنشطة المقدمة للنشء والشباب.

ردع مخالفين

أما في مركز شباب شبرا بلولة، فقد تلاحظ وجود بعض الملاحظات حيث وجه علي سرعة تلافيها، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة داخل المركز.

وأكد أنه سوف يتم دراسة كيفية استغلال الأرض الفضاء الموجودة بالمركز مع الوزارة، حيث إنها منخفضة عن الطريق العام ونقطة تجمع لمياه الأمطار في فصل الشتاء.

جولات ميدانية

على جانب آخر، قامت ولاء محمود، مدير المكتب الفني ومعاون وكيل الوزارة للشئون الشبابية، وبناءً على توجيهات وكيل الوزارة، بمتابعة مركز شباب مدينة السنطة ومركز شباب أبو الجهور.

وتبيّن وجود بعض المخالفات، وتم التنبيه على سرعة تلافيها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيالها.

فيما تبيّن انتظام العمل بمركز شباب أبو الجهور، مع التنبيه بضرورة الاستمرار في الحفاظ على النظافة العامة واستغلال موارد المركز لخدمة شباب القرية والتأكيد على الالتزام بجميع عوامل الأمن والسلامة .

ردع المخالفين

كما أجرى أحمد المرسي، وكيل المديرية للشباب، جولات متابعة على مركزي شباب الراهبين ومحلة أبو علي بقطاعي سمنود والمحلة.

وفي مركز شباب محلة أبو علي، تم التنبيه على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، وتوزيع طفايات الحريق، وعزل أعمدة الإنارة بالملعب.

وفي مركز شباب الراهبين، تم التأكيد على عزل أعمدة الإنارة، وتثبيت العارضات المتحركة بالملعب السباعي.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الجولات تأتي في إطار الحرص على ضمان تنفيذ البرامج والأنشطة بكفاءة، والتعرف على احتياجات مراكز الشباب من أعمال التطوير والصيانة، إلى جانب تحفيز العاملين على تحسين الأداء، وتعزيز دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الشباب والرياضة، خاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنشآت.