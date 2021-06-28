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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان.

وأشار  إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة) حيث كانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات وأنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم إستراتيجية لادارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري ومتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

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يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

اجتماع مجلس كلية الزراعة

وكان قد ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية الزراعة، لمناقشة عدد من الموضوعات حول مشروعات التطوير المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والتي يتم تنفيذها في الكلية في إطار خطة الجامعة ورؤية الجمهورية الجديدة وذلك بحضور ومشاركة قيادات كلية الزراعة، أبرزهم الدكتور عز الدين أبو ستيت، والدكتور سعد نصار وعدد من العمداء السابقين للكلية. كما شهد اللقاء الدكتور محمد يوسف والدكتور عبدالله التطاوي وأمين عام الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة حققت طفرة على كافة المستويات التعليمية والبحثية والإدارية، من خلال عمليات التطوير الشامل داخل الجامعة، واتخاذ خطوات كبيرة في مسيرة التوسع والتطوير، وتوظيف ما تملكه من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية لخدمة مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، والعمل على إطلاق مشروعات بحثية تطبيقية تخدم القضايا التنموية للمجتمع، ومواكبة المعايير الدولية للبحث العلمي وتوجيه وربط تخصصاته باحتياجات سوق العمل محليًا وخارجيًا، مما أدى إلى احتلال الجامعة موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في العديد من التصنيفات، والوجود في مصاف الجامعات العالمية الكبرى والتفوق على العديد منها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال لقائه بمجلس كلية الزراعة،  دعم الجامعة غير المحدود للكلية لتنفيذ المشروعات العلمية المتميزة التي تخدم الأهداف القومية والمشروعات التنموية، وتطوير العملية التعليمية والبحثية والمعملية.

جامعة القاهرة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى كلية الاثار محمد عثمان الخشت

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