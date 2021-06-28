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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم النزلاء والعاملين بدار رعاية المسنين بالزقازيق بلقاح كورونا

تطعيم المواطنين
تطعيم المواطنين

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،تم متابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت الفرق المتحركة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، تحت إشراف مدير الإدارة الصحية، بتطعيم جميع النزلاء والعاملين بدار رعاية المسنين التابعة لمستشفي السلام بمدينة الزقازيق بلقاح كورونا، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، الذين أعربوا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومعالي وزيرة الصحة، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي الجهود المبذولة، من أجل الحفاظ علي سلامتهم وسلامة أبناء الوطن، في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة.

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وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة  قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩

الشرقية كورونا خطة الدولة لقاح الجمهورية

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