أضرّ بنك وعملاءه في 500 ألف جنيه..طالب يستولي على بطاقات ATM|تفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بشأن تعرض البنك وشركة عميلة للبنك " وسيطة بين البنك و بوابة دفع إلكتروني" لـ عمليات إحتيالية عن طريق قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقات دفع إلكتروني صادرة من بنوك أجنبية مستولى عليها بطرق إحتيالية فى إجراء تلك العمليات، وورود العديد من الاعتراضات من البنوك الأجنبية على تلك العمليات وهو ما عرض البنك وعملائه لأضرار مادية وأدبية بلغت قيمتها 500 ألف جنيه.

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة طالب - مقيم بمحافظة الفيوم.

إذ قام المذكور بإستغلال مهارته الفائقة ودرايته الكبيرة فى إستخدام برامج القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة الإنترنت والاستيلاء على مواقع البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل مقلدة منسوبة لبعض البنوك الأجنبية على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية ينخدع بها بعض العملاء ويقومون بإرسال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم إلى المذكور والذى يقوم باستخدامها فى إجراء العديد من عمليات الشراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني وكذا سداد قيمة (مخالفات مرورية - فواتير الكهرباء) الخاصة بآخرين وخصم قيمتها من حسابات العملاء الأجانب وهو ما يعرف بأسلوب التصيد ، بالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبط المتهم المذكور.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، وبإرشاده تم ضبط (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- هاتفى محمول) بفحص تلك الأجهزة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تدل على نشاطه المؤثم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.