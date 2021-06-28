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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: إغلاق 1066 منشآة طبية مخالفة بـ 24 محافظة خلال 6 أيام

صدى البلد


أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 1066 عيادة ومركز طبي ومستشفى خاص مخالفة بـ 24 محافظة، ضمن حملات مكثفة تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، في الفترة من 19 إلى 24 من شهر يونيو الجاري، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الحملات الدورية تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية.

وأضاف "مجاهد" أنه تم المرور على 3154 منشأة طبية خاصة بمحافظات (القاهرة، القليوبية، كفر الشيخ، بورسعيد، البحيرة، المنوفية، الأقصر، البحر الأحمر، السويس، الجيزة، مطروح، المنيا، الدقهلية، سوهاج، أسوان، قنا، دمياط، أسيوط، الشرقية، الفيوم، بني سويف، الغربية، الوادي الجديد، الإسكندرية)، للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن المنشآت الطبية التي تم غلقها تنوعت بين مستشفيات وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وحضانات أطفال، وعيادات خاصة، ومراكز علاج طبيعي، ومراكز تجميل، موضحًا أن المخالفات التي تم رصدها شملت عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، وكذلك العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة.

وأضاف "زكي" أنه تم تحرير 107 محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها بالمنشآت الطبية، لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، وبالتعاون مع مباحث التموين.

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الصحة الإدارة المركزية للعلاج الحر وزيرة الصحة صلاحية الأدوية وزارة الصحة والسكان

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