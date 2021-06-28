محافظ المنيا: حل مشكلة موردي ومزارعي محصول البنجر عقب التنسيق بين الجهات

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن حل مشكلة عدد من موردي، ومزارعي البنجر، والذين تعاقدوا مع شركة القناة للسكر، لتوريد محصولهم للشركة، .

مؤكداً أن الدولة المصرية، بكافة أجهزتها، لن تدخر جهداً لتذليل كافة العقبات أمام الموردين، والمزارعين، دون الاضرار بهم، وبمحصولهم.

أوضح المحافظ، أنه فور علمه بالمشكله ، تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لحل مشكلة عدم استلام شركة القناة للسكر، محصول البنجر من عدد من المزارعين، حيث تم الحل من خلال التعاقد مع عدد من شركات السكر الأخرى، لتوريد المحصول إليهم، لحين البدء في تشغيل مصنع القناة للسكر، والذي كان من المقرر أن يبدا التشغيل مارس الماضي، وعلى الرغم من تأخر التشغيل بسبب الظروف والاوضاع العالمية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، فقد حرصت الشركة على إيجاد حلول لذلك التحدي.

أكد المحافظ، أنه تم حل المشكلة من خلال التنسيق مع كافة الجهات من أجل التيسير على موردي محصول البنجر، وحصر الكميات المطلوب استلامها وتوزيعها على شركات البنجر، بمختلف محافظات الجمهورية، مع تقديم كافة أوجه الدعم في إنهاء أيه معوقات لتشغيل مصنع القناة للسكر.

أشار المحافظ، أن وزارة التموين قامت بالتنسيق بين رؤساء شركات السكر من البنجر، وشركة القناة، لاستيعاب أقصى كميات ممكنة من البنجر حفاظاً على المحصول، وكذلك حتى لا يتعرض المزارعين للخسائر، وتم التنسيق بشكل مباشر بين وزارة التموين وشركاتها التابعة مع شركة القناة، لتسهيل عمليات اللوجستيات، والنقل لضمان سهولة تدفق محصول البنجر حتى لا تتأثر الكفاءة الانتاجية للمصانع، وذلك من خلال توفير وسائل النقل اللازمة لتوريد المحصول الى مصانع شركات بنجر السكر.

كما أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

قال المحافظ في البرقية: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة ، أعادها الله علي فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، إن احتفالنا بهذه الذكري المجيدة يأتي تجسيداً لانتصار الإرادة الشعبية بمساندة القوات المسلحة برئاسة فخامتكم وإدراكها لحجم التحديات والتهديدات ليس للأمن القومي لمصر فقط بل لوجودها وكيانها كدولة، وقد انتصر الله سبحانه وتعالي لصدق نيتكم واخلاصكم وأعاد مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو، إن مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوي الإرهاب والفساد، والعمل علي تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية والاستقرار في كافة المجالات يترسخ يوما بعد يوم بالنمو والرخاء وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، فخامة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا علي درب قيادتكم سائرون، داعيا المولي عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم"وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء، وجموع الشعب المصري، ومواطني محافظ المنيا ، معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء.

وأكد محافظ المنيا أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتباراً من عام 2014 منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية قيادة قطار التنمية والذي لم يتوقف حتى تاريخه ، حيث تشهد محافظة المنيا، إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة ، على مستوى كافة القطاعات ، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها.

وأشاد محافظ المنيا بما تحقق من انجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدي للإرهاب الأسود، مؤكداً أنه خلال هذه السنوات استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.