عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: حل مشكلة موردي ومزارعي محصول البنجر عقب التنسيق بين الجهات

بنجر
بنجر

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن حل مشكلة عدد من موردي، ومزارعي البنجر، والذين تعاقدوا مع شركة القناة للسكر، لتوريد محصولهم للشركة، .

 

مؤكداً أن الدولة المصرية، بكافة أجهزتها، لن تدخر جهداً لتذليل كافة العقبات أمام الموردين، والمزارعين، دون الاضرار بهم، وبمحصولهم.

 

أوضح المحافظ، أنه فور علمه بالمشكله ، تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لحل مشكلة عدم استلام شركة القناة للسكر، محصول البنجر من عدد من المزارعين، حيث تم الحل من خلال التعاقد مع عدد من شركات السكر الأخرى، لتوريد المحصول إليهم، لحين البدء في تشغيل مصنع القناة للسكر، والذي كان من المقرر أن يبدا التشغيل مارس الماضي، وعلى الرغم من تأخر التشغيل بسبب الظروف والاوضاع العالمية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، فقد حرصت الشركة على إيجاد حلول لذلك التحدي.

 

أكد المحافظ، أنه تم حل المشكلة من خلال التنسيق مع كافة الجهات من أجل التيسير على موردي محصول البنجر، وحصر الكميات المطلوب استلامها وتوزيعها على شركات البنجر، بمختلف محافظات الجمهورية، مع تقديم كافة أوجه الدعم في إنهاء أيه معوقات لتشغيل مصنع القناة للسكر.

 

أشار المحافظ، أن وزارة التموين قامت بالتنسيق بين رؤساء شركات السكر من البنجر، وشركة القناة، لاستيعاب أقصى كميات ممكنة من البنجر حفاظاً على المحصول، وكذلك حتى لا يتعرض المزارعين للخسائر، وتم التنسيق بشكل مباشر بين وزارة التموين وشركاتها التابعة مع شركة القناة، لتسهيل عمليات اللوجستيات، والنقل لضمان سهولة تدفق محصول البنجر حتى لا تتأثر الكفاءة الانتاجية للمصانع، وذلك من خلال توفير وسائل النقل اللازمة لتوريد المحصول الى مصانع شركات بنجر السكر.

 

كما أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

 

قال المحافظ في البرقية: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة ، أعادها الله علي فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، إن احتفالنا بهذه الذكري المجيدة يأتي تجسيداً لانتصار الإرادة الشعبية بمساندة القوات المسلحة برئاسة فخامتكم وإدراكها لحجم التحديات والتهديدات ليس للأمن القومي لمصر فقط بل لوجودها وكيانها كدولة، وقد انتصر الله سبحانه وتعالي لصدق نيتكم واخلاصكم وأعاد مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو، إن مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوي الإرهاب والفساد، والعمل علي تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية والاستقرار في كافة المجالات يترسخ يوما بعد يوم بالنمو والرخاء وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، فخامة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا علي درب قيادتكم سائرون، داعيا المولي عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم"وكل عام وسيادتكم بخير.

 

كما بعث المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء، وجموع الشعب المصري، ومواطني محافظ المنيا ، معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء.

 

وأكد محافظ المنيا أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتباراً من عام 2014 منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية قيادة قطار التنمية والذي لم يتوقف حتى تاريخه ، حيث تشهد محافظة المنيا، إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة ، على مستوى كافة القطاعات ، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها.

 

وأشاد محافظ المنيا بما تحقق من انجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدي للإرهاب الأسود، مؤكداً أنه خلال هذه السنوات استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.

المنيا النقل محافظ المنيا مصنع السكر شركة القناة للسكر

موضوعات متعلقة

انتصار الإرادة الشعبية.. محافظ المنيا يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 30 يونيو

محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية الأزهرية والفنية بعدد من اللجان

ترشيحاتنا

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

مصر تواصل إدخال المساعدات وطواقم ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة

شاهد... فيديو لحظة قصف القوات الأمريكية لحدود العراق وسوريا

توظيف أموال.. دار الإفتاء تحذر المواطنين: هذا النوع من المضاربة فاسد

11 فئة.. سعر ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2022 فى مصر

أخبار التكنولوجيا.. آبل تحذر من هذه الأجهزة.. وهكذا يمكنك إعادة آيفونك القديم للحياة مرة أخرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

هرب من الحر ومات في ترعة..غرق طالب عقب خروجه من الامتحان بالبحيرة

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

فيديو

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديوجراف.. زواج سري وسرقة أموالها.. شائعات تطارد حسام حبيب وشيرين

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ