محافظ الغربية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعث اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ ٨ لثورة ٣٠ يونيو المجيدة جاء نصها، بمشاعر يملأها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الغربية، أن أتقدم لفخامتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو التي أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادتكم الرشيدة .

سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم ... وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم .

كما بعث الدكتور رحمي برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ولجميع المسئولين بالدولة .