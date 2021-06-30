بول بوجبا تعليقًا على خروج فرنسا من اليورو.. سوف نبقي رؤوسنا مرفوعة

علق بول بوجبا، لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي على خروجه منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأوروبية على يد منتخب سويسرا .



وكتب بول بوجبا عبر انستجرام "أحيانًا تكون كرة القدم قاسية.. قاسية وجميلة أيضًا.. بالأمس ، جلبت لنا المباراة حزنًا وسعادة لخصومنا.. هذا هو جمال كرة القدم.. بالطبع كنا نتمنى جميعًا أن نحصل على نتيجة إيجابية. شكرًا جزيلاً لجميع معجبينا في جميع أنحاء العالم. كان من الجميل أن أراك ، أن أسمعك ، وأن أحتفل معك. لقد منحتنا الأمل والفرح في جميع مبارياتنا. سوف نبقي رؤوسنا مرفوعة وسنعود أقوى.. أخيرًا ، أود أن أتقدم بالتهنئة لسويسرا. ".



وتأهل منتخب سويسرا لدور ربع النهائي، بفوزه على نظيره الفرنسي بضربات الحظ الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020".

الشوط الأول



كان منتخب فرنسا الأفضل في الشوط الأول، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى سويسرا.

واستطاع سيفيروفيتش تسجيل هدف التقدم لـ سويسرا في الدقيقة 15 بضربة رأسية رائعة فشل هوجو لوريس في التصدي لها.

وحاول منتخب فرنسا بعد ذلك تسجيل هدف التعادل، لكنهم فشلوا في مسعاهم، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم السويسريين.

الشوط الثاني



وفي الشوط الثاني، كانت الإثارة حاضرة بشكل كبير، وتحصل منتخب سويسرا على ضربة جزاء في الدقيقة 55 بعد تعرض زوبير للعركلة من قبل بافارد، ليتولى رودريجيز تنفيذها لكن لوريس تصدى لها ببراعة.

كريم بنزيما عادل أولًا النتيجة لـ فرنسا في الدقيقة 57 بعد تلقيه تمريرة رائعة من مبابي، ليستلم الكرة ببراعة ويسقطها من فوق حارس مرمى سويسرا.

وفي الدقيقة 58، أحرز بنزيما الهدف الثاني من متابعة رأسية لتسديدة زميله جريزمان، ليتقدم لفرنسا بهدفين لهدف.

هدف فرنسا الثالث جاء في الدقيقة 75 عن طريق بول بوجبا بتسديدة رائعة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس سويسرا في التصدي لها.

وفي الدقيقة 81، سجلت سويسرا الهدف الثاني طريق سيفيروفيتش بضربة رأسية رائعة مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها مبابو من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 85، سجل جرانوفيتش هدفًا لـ سويسرا، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90، راوغ جرانوفيتش وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك فرنسا، ليعادل النتيجة في الوقت القاتل، ويأخذها للأشواط الإضافية.

الوقت الإضافي



وفي الشوط الإضافي الأول، كاد بنجامين بافارد أن يسجل هدف رابع لفرنسا في الدقيقة 95، لكن يان سومير حارس مرمى سويسرا تصدى لتسديدته ببراعة.

منتخب فرنسا استحوذ على الكرة بشكل عام في الوقت الإضافي، وكاد مبابي أن يسجل هدف الانتصار في الدقيقة 111، عندما تلقى تمريرة رائعة من زميله بوجبا، لينفرد بمرمى سويسرا، لكنه سدد الكرة بعيدًا عن الشباك.

وفي الدقيقة 119، سدد أولفييه جيرو كرة رأسية رائعة لكن سومير تصدى لتسديدته ببراعة.

بعد ذلك صمد دفاع منتخب سويسرا، لينتهي الوقت الإضافي بشوطيه، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف للمنتخبين.

ضربات الترجيح



جافرونوفيتش افتتح ضربات الترجيح لسويسرا بالتسجيل في شباك لوريس، ثم نفذ بول بوجبا ركلة ترجيحية لفرنسا بنجاح.

وفي ثاني الركلات، سجل شار بنجاح لسويسرا، كما سجل أولفييه جيرو لفرنسا.

ثالث الركلات، سجل أكانجي لسويسرا، فيما سجل ماركوس تورام لفرنسا.

وفي رابع ركلة، سجل فارجاس لسويسرا، فيما أحرز كيمبمبي لفرنسا.

وفي خامس ركلة، سجل محمدي هدفًا لسويسرا، أضاع كيليان مبابي لفرنسا.