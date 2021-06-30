مدافع الزمالك يشن هجومًا على مجدي عبد الغني : ربنا يهديك

شنّ محمد عبد الغني لاعب الزمالك هجومًا قويًا على الإعلامي مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، بسبب حديثه عن زواج اللاعب خلال الأيام الماضية في ظل انشغال الفريق الأبيض بمباريات الدوري في الوقت الحالي.



ونشر مدافع الزمالك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لحديث مجدي عبدالغني وهو يتحدث عن زواج اللاعب قائلا:" امبارح كان فيه خبر أن محمد عبدالغني بيتجوز»، ليرد اللاعب: «أنا مش عارف انت إيه دخلك أصلا ومين إداك الحق تتكلم في حاجة ملكش فيها.. ربنا يهديك".



وكان محمد عبدالغني، احتفل بزفافه قبل مواجهة الفريق الأبيض أمام مصر للمقاصة التي أقيمت أمس، وحضر الحفل عدد من لاعبي الزمالك وفي مقدمتهم قائد الفريق محمود عبدالرازق «شيكابالا»، عقب حصوله على إذن من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.



ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة غزل المحلة يوم الاثنين المقبل، في الجولة الـ28 من مسابقة الدوري العام على استاد القاهرة الدولي، ويفقد الأبيض في هذه المباراة الثنائي يوسف أوباما وإمام عاشور عقب تلقيهما البطاقة الصفراء الثانية في مواجهة مصر المقاصة الماضية.



قرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة امس الثلاثاء.

ومن المقرر، أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.



وفاز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، وسجل أحمد سيد زيزو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.



رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 61 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد الفريق الفيومي عند 36 نقطة يحتل بهم المركز السابع.