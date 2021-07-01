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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

سكرتير مساعد أسيوط يشهد احتفالية الثقافة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة

احتفالية ثقافة أسيوط
احتفالية ثقافة أسيوط بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة

 
أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد ، لحضور احتفالية فرع ثقافة أسيوط بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة ، والتى اقيمت على المسرح الصيفى بقصر ثقافة أسيوط ،وافتتاح معرض ابداعات للفن التشكيلى ، وذلك  تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والوزير اللواء عصام سعد محافظ أسيوط .

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بحضور الدكتور احمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط وضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط والدكتور محسن سليم رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من الادباء والفنانيين .


حيث بدأ فعاليات الاحتفال بافتتاح معرض ابداعات للفنون التشكيلية والذى يتضمن اشهر الاعمال الفنية لاساتذة وفنانى الفن التشكيلى بجامعة أسيوط  وتم استكمال الفعاليات على المسرح الصيفى بقصر ثقافة أسيوط والتى بدأت بالسلام الجمهورى ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة وشهداء ثورة 30 يونيو المجيدة .
ثم شاهد الحضور بعض الفقرات الغنائية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة اسيوط بقيادة المايسترو حسام حسنى وبعض الفنانيين الشباب ، ثم مشاهدة فيلم تسجيلى "الشعب هو البطل " عن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  وثورات المصريين على مر التاريخ وذلك وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
واشار المهندس نبيل الطيبى الى أن ثورة 30 يونيو أظهرت قوة وإرادة الشعب المصري التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار واعادة بناء الوطن ومواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات موجهًا تحية إعزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لدروهم في حفظ أمن واستقرار البلاد والدفاع عن مقدساتها وسلامة أراضيها ولما بذلوه من تضحيات وتقديم أرواحهم فداء للوطن.  
كان محافظ أسيوط قد ارسل برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات وأن يحفظ مصر وأن ينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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محافظ أسيوط سكرتير احتفالية الثقافة الذكرى 30 يونيو المجيدة عصام سعد

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