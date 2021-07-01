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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة تطوير الريف المصري

محافظ أسيوط : بدء العمل بمجمعات الخدمات بالقرى

سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم البدء فى إنشاء مجمعات الخدمات وسكن كريم بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الجديدة تطوير الريف المصرى ، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قرية و894 تابعا ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة خلال جولة ميدانية الموقف التنفيذي لمشروعات مجمعات الخدمات وسكن كريم بقريتى أولاد الياس ومجريس بمركز صدفا ضمن مبادرة تطوير الريف المصري رافقه خلالها محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا فضلا عن معاينة المنازل للأسر والفئات غير القادرة بالقرى الأكثر احتياجًا لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين القاطنين بها من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم.

 كما تفقد وصول مهمات الصرف الصحي واستكمال أعمال مشروعات الصرف الصحى بقريتى اولاد الياس ومجريس ،لافتا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات بناءً على توجيهات محافظ أسيوط لتحقيق التكامل وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة لتنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطنين في القرى.
و استكمل السكرتير المساعد جولته الميدانية بمتابعة اعمال رصف بعض الطرق الرئيسية بمركز الغنايم وفقا للخطة الاستثمارية للمحافظة فى قطاع الرصف وو فقا لخطة الرصف المعتمدة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تعد اكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة رافقه خلالها خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ومسئولى الشركات المنفذة ونواب رئيس المركز .

كان محافظ أسيوط قد كلف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمستجدات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والعمل على سرعة إزالة أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ للمساهمة في تغير شكل الريف المصري خلال المدة المحددة للبرنامج والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين مؤكدًا على جولاته الميدانية المستمرة بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات على ارض الواقع وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لافتًا إلى أن الحكومة تسعى بجدية للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة في تلك القرى.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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محافظ أسيوط حياة كريمة مجمعات المبادرة الرئاسية أعمال تطوير سكن كريم

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