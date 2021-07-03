فرج عامر: الأهلي سيواجه سموحة وهو متوتر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة النادي الأهلي، يوم الأحد المقبل بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "الأهلي سيواجه سموحة وهو متوتر بعد خسارته لنقطتين أمام بيراميدز في أخر المباراة".

وتابع: "سموحة أدى مباراة سيئة جدا أمام الإسماعيلي، وتكبروا على الكرة وتراخوا بشكل كبير وتدني في المستوى ولم يستمعوا لتعليمات أحمد سامي لأول مرة، أتمنى أن يكونوا أخذوا درس".

وأكمل: "أعتقد أن هذه المباراة كانت سببا في عدم ضم أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم لقائمة منتخب مصر الأولمبي لأنهما كانا بعيدين عن لياقتهم".

وطالب أحمد سامي المدير الفني لسموحة ؛ معاونيه بتقديم دراسة جيدة عن آخر لقاءات النادي الأهلي خصوصا في البطولة الإفريقية ودراسة أهم العناصر جيدا و ابرز الغيابات المتوقعة خلال اللقاء المرتقب .

وحرص أحمد سامي المدير الفني لسموحة على عقد جلسة مع لاعبي الفريق مطالبهم بالتركيز الجيد في ظل رغبة المارد الأحمر في تحقيق الفوز بعد التعادل أمام بيراميدز مساء أمس “2-2”.

ويأمل أحمد سامي في تحقيق الفوز الثاني على النادي الأهلي وضمان التواجد في المربع الذهبي، خصوصا عقب الإخفاق غير المتوقع أمام نادي الإسماعيلي في الجولة الماضية.

ومن المتوقع آن يخوض أحمد سامي المباراة القادمة أمام النادي الأهلي بتكتيك مختلف خصوصا في ظل الحالة الفنية التي يعيشها لاعبي النادي الأهلي في الوقت الحالي .

وحرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على تدعيم اللاعبين قبل مواجهة الأهلي من أجل تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية بعد إخفاق الموج الأزرق في أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية والتي انتهت بالهزيمة بثلاثية .