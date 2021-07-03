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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب مدير الوكالة الذرية يزور إيران لهذا السبب

نائب مدير الوكالة
نائب مدير الوكالة الذرية يزور إيران لهذا السبب

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مسؤول قوله إن "نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران من أجل أمور روتينية".

وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غريب آبادي، إن "نائب رئيس الوكالة التابعة للأمم المتحدة سيزور إيران؛ من أجل أمور روتينية ولا يوجد مخطط لإجراء محادثات".

وأضاف آبادي أن "الزيارة تتماشى مع أنشطة الضمانات الروتينية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة".

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وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الإيرانية أنها  تدرس إمكانية تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية، الذي انقضت مهلته قبل أيام.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي "نحن في طور دراسة الحاجة إلى تمديد هذا الاتفاق وكل الخيارات الأخرى".

جاء ذلك بعدما أكد المدير العام للوكالة رافاييل جروسي أن "إيران لم ترد" على رسالته بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.

وكانت مسألة التفتيش للمنشآت النووية شغلت مساحة واسعة خلال المفاوضات لمتبادلة بين الوكالة وإيران على مدى الأشهر الماضية.

ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران اخبار العالم منشآت نووية

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