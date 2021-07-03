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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مريض السمنة لا يشعر بالشبع لهذا السبب

هل أمراض الضغط والقلب والسكر من أسباب السمنة المفرطة؟.. استشاري يجيب

مريض السمنة
مريض السمنة

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة عندما يُقلل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابين بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي يُنتج الأنسولين.

وأضاف  خالد غزالي ، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن المرأة تبحث دائمًا عن الشكل العام لجسمها ومن ثم الرشاقة والجسم المثالي عند إنقاص وزنها أو نحت جسدها عكس الرجال الذين يبحثون عن الوضع الاجتماعي والمظهر العام ووضع الوظيفة بشكل عام، ولكن الجسم الرشيق والمثالي يأتي في المرتبة الثانية.

وتابع  خالد غزالي : "الأشياء التي تُجبر الرجال على إنقاص الوزن والحفاظ على الجسم والصحة العامة هي مهاجمة الأمراض الناتجة عن السمنة مثل الضغط والقلب والسكر وتصلب الشرايين، والتي تصل إلى أمراض الكبد والجلطات من جراء السمنة المفرطة؛ فلا بد أن يكون الرجل كيس فطن في اتخاذ القرار المناسب لإنقاص وزنه والمحافظة على الصحة العامة.

مريض السمنة لا يشعر بالشبع لهذا السبب  

وقال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لا يشعر بالشبع بصورة كبيرة، نتيجة اتساع حجم المعدة، خاصة وأن المعدة في الأساس عضلة، والعضلة تنمو عند الاستخدام بشكل كثير، مشيرًا إلى أن مشكلة الأدوية التي تُقلل الشهية تتمثل في أنها ضارة جدًا على الجهاز العصبي المركزي للجسم، وتؤدي إلى الكثير من الأعراض الجانبية الأخرى.

وأضاف خالد غزالي ، أن مريض السمنة عندما يقلل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة مصابين بالسكر، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي ينتج الأنسولين.

وأوضح خالد غزالي أن السعرات الحرارية الكبيرة تتحول إلى دهون داخل الجسم، مشيرًا إلى أن هناك كورس يملء المعدة ويُشعر الفرد بالشبع، خاصة وأنه يحتوي على نبات الجرسنيا الذي يتحكم في الشهية بصورة كبيرة، بدون أي آثار جانبية، لافتًا إلى أن نبات الجرسنيا يُزيد الإحساس بالشبع، ويُقلل من عدد الخلايا الدهنية في الجسم، ويُساعد على تفتيت الدهون المتواجدة في جميع الخلايا.

الضغط القلب السكر السمنة المفرطة استشاري تغذية علاجية خالد غزالي مريض السمنة حياتك صحتك

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